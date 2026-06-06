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Automobil završio u moru na rivi, mještani u nevjerici

Automobil završio u moru na rivi, mještani u nevjerici
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Foto: Dalmacija Danas/čitatelj

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su dovele do ove neobične situacije

6.6.2026.
16:21
Maja Mahovlić
Dalmacija Danas/čitatelj
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Stanovnike i goste Sutivana danas je dočekao nesvakidašnji prizor u samom centru mjesta. Osobni automobil završio je na bolu u lučici, svega nekoliko metara od rive, piše Dalmacija Danas.

Oko automobila su se ubrzo okupili znatiželjni prolaznici, a na automobilu je vidljiva veća materijalna šteta, uključujući razbijeno vjetrobransko staklo.

Automobil završio u moru na rivi, mještani u nevjerici
Foto: Dalmacija Danas/čitatelj

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su dovele do ove neobične situacije te nema podataka o tome je li u nezgodi itko ozlijeđen.

SutivanRivaAutomobilNesreća
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