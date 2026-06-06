Automobil završio u moru na rivi, mještani u nevjerici

Stanovnike i goste Sutivana danas je dočekao nesvakidašnji prizor u samom centru mjesta. Osobni automobil završio je na bolu u lučici, svega nekoliko metara od rive, piše Dalmacija Danas.

Oko automobila su se ubrzo okupili znatiželjni prolaznici, a na automobilu je vidljiva veća materijalna šteta, uključujući razbijeno vjetrobransko staklo.

Foto: Dalmacija Danas/čitatelj

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su dovele do ove neobične situacije te nema podataka o tome je li u nezgodi itko ozlijeđen.