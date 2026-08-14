Marija Bistrica spremna za veliki priljev hodočasnika: 'Očekujemo 50.000 hodočasnika'

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Marijanska svetišta diljem Hrvatske pripremaju se za proslavu blagdana Velike Gospe. Posjetit će ih deseci tisuća ljudi zbog čega je policija izdala upozorenje vozačima da poštuju prometna pravila u blizini svetišta, a imaju savjet i za hodočasnike.
Pozivaju ih da zbog svoje sigurnosti na prometnicama budu oprezni i nose reflektirajući prsluk ili svjetiljku.
Kako se za svetkovinu priprema naše najveće marijansko svetište pogledajte u prilogu