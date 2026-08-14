FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA GOSPA /

Marija Bistrica spremna za veliki priljev hodočasnika: 'Očekujemo 50.000 hodočasnika'

Marijanska svetišta diljem Hrvatske pripremaju se za proslavu blagdana Velike Gospe. Posjetit će ih deseci tisuća ljudi zbog čega je policija izdala upozorenje vozačima da poštuju prometna pravila u blizini svetišta, a imaju savjet i za hodočasnike. 

Pozivaju ih da zbog svoje sigurnosti na prometnicama budu oprezni i nose reflektirajući prsluk ili svjetiljku. 

Kako se za svetkovinu priprema naše najveće marijansko svetište pogledajte u prilogu

 

 

VOYO logo
14.8.2026.
22:08
Mia Franceković
Marija BistricaVelika Gospa
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa