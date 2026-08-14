Oružana pljačka usred bijela dana u Zagrebu, građani u šoku: 'Prestravljeni smo svi'

OTELI KOFER S NOVCEM /

Usred bijela dana, oko 12 i 30, u šoping centru u Buzinu dogodila se oružana pljačka. Meta je bio kofer s novcem, a bilo je i pucnjave. Prema prvim informacijama iz zagrebačke policije, dvojica su nepoznatih počinitelja uz prijetnju vatrenim oružjem napala dvojicu zaštitara. Razbojnici su tom prilikom uspjeli otuđiti kovčeg koji se koristi za prijenos novca.

„Užas, katastrofa, prestravljeni smo svi koji smo tu redovito. Ne znam, u šoku sam malo“, rekao je Josip Periša.

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