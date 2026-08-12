Pakistanac silovao Nepalku u Zagrebu! Ovo mu nije prvi put: Vrištala je i plakala

Državljanin Pakistana Mohamad Sh. (38), osuđen je u Hrvatskoj na 6,5 godina zatvora zbog silovanja Nepalke koju je 20 sati držao zatočenom. U kaznu će mu biti uračunato dosadašnjih 14 mjeseci koje je proveo u istražnom zatvoru, a pravomoćnost presude čekat će iza rešetaka.

Pakistancu je to druga presuda u Hrvatskoj, a otkad je na teritoriju EU-a od 2004. godine - većinu vremena proveo je po zatvorima. Iako je MUP pokušao, nije protjeran na vrijeme iz zemlje jer je ponovno zatražio azil. Novi zločin počinio je kao stanar Prihvatilišta Porin, tako gdje je počinio i prvi zločin, piše Jutarnji list.

Mohamad nije završio školu, ne zna čitati ni pisati, ali zna raditi na građevini.

Pakistanac je 2. lipnja prošle godine "sređivao" posao Nepalki. Odveo ju je na razgovor za posao konobarie u jednom lokalu nakon čega su se vratili u kuću u kojoj su neprijavljeno boravili.

Žrtva mu je rekla da želi pronaći drugi smještaj, a on je zaključao vrata kuće. Ključ je sakrio, skinuo djevojku te je silovao. Ona je vrištala, plakala i molila ga da joj ne naudi. Poručio joj je da samo vrišti jer je nitko neće čuti. Tijekom zlostavljanja plašio ju je izjavom da je ubio nekog u svojoj domovini.

Skočio sa četiri metra

U jednom se trenutku žrtva uspjela domoći svog mobitela i poslati poruku poznaniku, pa je do kuće u okolici Zagreba brzo stigla policija. Pakistanac je skočio kroz prozor sa četiri metra visine, ali je ipak uhićen. Na podu je ostalo više korištenih kondoma. Na policiji i sudu je tvrdio da je nevin, a bijeg od policije pravdao je time da nije imao nikakve dokumente osim iskaznice tražitelja azila.

"Policajci su po dolasku rekli da su došli jer imaju informaciju da je netko nekoga oteo. I nije od žrtve krenula prijava, već od osoba kojima je smetalo što posredujem u njezinu zapošljavanju", tvrdio je optuženi na sudu. Žrtva je naime uspjela poslati poruku predsjedniku jedne neprofitne organizacije koja se zalaže za strane radnike u Hrvatskoj, a za pomoć se porukom uspjela obratiti i jednom nepalskom influenceru.

"Primio sam poruku na WhatsApp od žrtve da ju muška osoba, koja joj je obećala pronaći posao, zatočila, otela, zaključala u sobu te ju zlostavlja. Poslala mi je i lokaciju na kojoj se nalazila, pa sam zbog toga kontaktirao prijatelja i policiju", opisao je svjedok. Tijekom postupka otkriveno je i da je žrtvi čak izbrisao poruke iz mobitela u kojima je bila vidljiva lokacija, pa se jedva snašla sa slanjem lokacije za pomoć.

Ponovno zatražio azil

Sud je zaključio da je muškarac u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio svjestan svojih postupaka. Kao otegotne okolnosti uzeo je u obzir to što je primijenio veliku silu nad žrtvom koja se opirala, što ju je više puta silovao te što joj je oduzeo slobodu i time teško povrijedio njezino dostojanstvo i spolnu slobodu. Posebno mu je otegotna okolnost to što je i ranije bio osuđen za silovanje. Za to je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici dobio četiri godine zatvora. Sud mu pritom nije pronašao nijednu olakotnu okolnost.

Pakistanac je 31. srpnja 2024. pušten iz zatvora. Djelatnici MUP-a odmah su ga odveli u Ježevo i pokrenuli postupak protjerivanja. On je, međutim, ponovno zatražio azil. Iako mu je zahtjev odbijen, žalio se na odluku pa je postupak trajao.

U međuvremenu je ponovno počinio silovanje. Za to je dobio šest i pol godina zatvora, a ako Visoki kazneni sud potvrdi presudu, iza rešetaka bi trebao ostati do kraja 2031. godine.