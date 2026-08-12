Messi poslao poruku koja je zabrinula nogometni svijet, javio se i Ronaldo

Nisam siguran koliko ću još dugo igrati nogomet, napisao je argentinski nogometni velikan Lionel Messi putem društvene mreže osvrćući se na smrt svog oca Jorgea.

Prošlog tjedna u petak navečer preminuo je njegov 68-godišnji otac koji mu je bio prvi trener u Argentini, potom jedini pratitelj tijekom uvodnih teških godina u Barceloni i na kraju glavni menadžer tijekom veličanstvene karijere.

„Ne znam što ću i kako bez tebe. Nisam siguran mogu li još dugo biti u nogometnom svijetu“, poručio je 39-godišnji Messi koji je tijekom karijere čak osam puta osvajao Zlatnu loptu. Podršku mu je u komentarima na društvenim mrežama, a vjerujemo i privatno, poslao i 'najveći sportski suparnik' Cristiano Ronaldo.

Ranije je Messi često naglašavao kako mu je otac bio uvjerljivo najveći oslonac u svim godinama karijere i da sigurno ne bi dosegnuo takve nogometne visine bez njega.

Najveći dio karijere Messi je proveo u Barceloni. Potom je igrao za PSG, a od 2023. godine je član Inter Miamija. S reprezentacijom Argentine je osvojio naslov svjetskog prvaka prije četiri godine, dok je ovog ljeta u finalu SP-a poražen od Španjolske.

U 207 utakmica za Argentinu je postigao 125 pogodaka te je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti svoje reprezentacije.