Messi poslao poruku koja je zabrinula nogometni svijet, javio se i Ronaldo
Ranije je Messi često naglašavao kako mu je otac bio uvjerljivo najveći oslonac
Nisam siguran koliko ću još dugo igrati nogomet, napisao je argentinski nogometni velikan Lionel Messi putem društvene mreže osvrćući se na smrt svog oca Jorgea.
Prošlog tjedna u petak navečer preminuo je njegov 68-godišnji otac koji mu je bio prvi trener u Argentini, potom jedini pratitelj tijekom uvodnih teških godina u Barceloni i na kraju glavni menadžer tijekom veličanstvene karijere.
„Ne znam što ću i kako bez tebe. Nisam siguran mogu li još dugo biti u nogometnom svijetu“, poručio je 39-godišnji Messi koji je tijekom karijere čak osam puta osvajao Zlatnu loptu. Podršku mu je u komentarima na društvenim mrežama, a vjerujemo i privatno, poslao i 'najveći sportski suparnik' Cristiano Ronaldo.
Ranije je Messi često naglašavao kako mu je otac bio uvjerljivo najveći oslonac u svim godinama karijere i da sigurno ne bi dosegnuo takve nogometne visine bez njega.
Najveći dio karijere Messi je proveo u Barceloni. Potom je igrao za PSG, a od 2023. godine je član Inter Miamija. S reprezentacijom Argentine je osvojio naslov svjetskog prvaka prije četiri godine, dok je ovog ljeta u finalu SP-a poražen od Španjolske.
U 207 utakmica za Argentinu je postigao 125 pogodaka te je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti svoje reprezentacije.