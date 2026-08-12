Blam o kojem svi pričaju: Na potpisu za velikana htio poljubiti svoju djevojku, ostavila ga da visi

Luciano Rodriguez slavio je svoj prelazak u Cruzeiro, a na poseban dan pridružila mu se i njegova partnerica - koju su nazvali urugvajskom Kim Kardashian.

Napadač, koji je za dlaku propustio mjesto u reprezentaciji Urugvaja za Svjetsko prvenstvo, pridružio se brazilskom divu na posudbi. No, Rodriguezov dolazak zasjenio je neugodan trenutak nakon što je transfer iz ambicioznog saudijskog Neoma ostvaren.

Ovom 23-godišnjem strijelcu pridružila se njegova djevojka Antonela Ciavaglia za fotografije čim je stavio olovku na papir. Međutim, urugvajska menekenka ostavila je Rodrigueza da visi dok ju je htio poljubiti pred fotografima.

El uruguayo Lucho Rodríguez fue presentado en Cruzeiro y quedó pagando cuando quiso besar a su novia.#FútbolBrasilero 🇧🇷 pic.twitter.com/xPkGkuj33B — En Una Baldosa (@enunabaldosa) August 8, 2026

Ciavaglia je brzo odjurila, ostavljajući nogometaša kako stidljivo dodiruje kosu nadajući se da gaf nije uočen. No, snimka ovog incidenta postala je veliki udarac za Rodrigueza, a snimka je postala viralna nakon što je objavljena na društvenim mrežama.

Ciavaglia je bila prisiljena poreći da postoji problem među njima i inzistirala je da je požurila jer je bila nervozna.

"Kad sam ušla, pozdravila sam ga, a kad sam izlazila bila sam jako nervozna. Taj trenutak me preplavio i radije sam mu dala prostora. Nije bilo nepoštovanja ili nečega sličnog onome što pokušavaju prikazati", izjavila je influencerica.

Ciavaglia je prozvana urugvajskom Kim Kardashian nakon što je prikupila više od 170.000 pratitelja na svojim društvenim mrežama.