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[KVIZ] Od prvih hitova do danas: koliko znaš o Luki Nižetiću?

[KVIZ] Od prvih hitova do danas: koliko znaš o Luki Nižetiću?
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Znaš li u kojem je gradu rođen?

12.8.2026.
19:01
Webcafe.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Poznat po zaraznim hitovima i neiscrpnoj energiji, Luka Nižetić jedna je od najprepoznatljivijih figura na hrvatskoj glazbenoj sceni. No, iza svjetala pozornice krije se priča o uspješnom ugostitelju, natjecatelju u ekstremnom sportu i strastvenom zaljubljeniku u život. Kroz dva ključna poglavlja njegove priče vodimo vas na putovanje od prvih glazbenih koraka do nevjerojatnih uspjeha izvan glazbe, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Od glazbenih početaka do vrha scene

Priča o Luki Nižetiću počinje u Splitu, gdje od malih nogu pokazuje interes za glazbu. Njegov talent brušen je satovima klavira i pjevanja kod operne pjevačice, što mu je dalo čvrste temelje za karijeru koja će uslijediti. Na scenu stupa 2002. godine na Splitskom festivalu, gdje je proglašen najboljim debitantom. Ubrzo slijedi debitantski album i hitovi poput "Ponekad poželim" i "Proljeće" koji ga lansiraju u zvjezdane visine.

Njegova popularnost dodatno raste zahvaljujući megahitu "Prava ljubav", koji je postao himna generacije. Albumi poput "Slobodno dišem" i "Na tren i zauvijek" potvrđuju njegov status, a nastupi na festivalima poput Dore i Splitskog festivala redovito mu donose nagrade i priznanja. Svojim jedinstvenim stilom i karizmom, Luka je izgradio karijeru koja traje već dva desetljeća, neprestano se mijenjajući i ostajući relevantan.

Mislite da sada znate sve o njemu? Testirajte svoje znanje u našem kvizu!

 

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