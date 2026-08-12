Ide noć, ali ima šanse da nađu Porugalce: 'More je toplo, mladi su. Mogu preživjeti dva-tri dana'

Od srijede ujutro traje potraga za četvero portugalskih državljana koji su se, unatoč jakoj buri i valovima, u zoru na gumenjaku iz kampa u Senju otisnuli na more. Dvoje od njih pronađeno je živo — djevojka u moru, a muškarac na obali. Za dvojicom njihovih prijatelja još se traga.

Ispred Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru u Rijeci javila se RTL-ova reporterka Nikolina Matošević. Izvijestila je kako još uvijek nema informacija o nestalim portugalskim državljanima i kako potraga još uvijek traje.

Dodala je kako su vremenski uvjeti nešto bolji. "Bura je bila najgora upravo u jutarnjim satima. Ona je postupno popuštala. Sada su uvjeti gotovo idealni. Očekuje se malo jačanje intenziteta vjetra, ali ništa dramatično", izvijestila je.

Izvijestila je kako plovila lučkih kapetanija, MORH-ov zrakoplov i policijski helikopter koji je opremljen termovizijskim kamerama ostaju na moru. Dodala je kako su se jedino pripadnici HGSS-a povukli s obale.

O svemu je razgovarala s Mirkom Rašićem iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

Koje su najnovije informacije? Postoji li poseban fokus na određeno područje?

Pronašli smo dvije osobe, za dvije osobe se još traga. Koristimo sve metode koje nam stoje na raspolaganju. Imamo dvije zračne jedinice trenutno u zraku i tri pomorske. Vrlo su dobro opremljeni i riječ je o ljudima koji su lokalci, koji poznaju područje, tako da dajemo sve od sebe kako bi ishod bio pozitivan i kako bi se osobe pronašle.

Bura je stvarala probleme. Tu puno pomaže zračna potraga. Neki ljudi s kojima smo razgovarali rekli su da je, i kada locirate osobu, teren dosta zahtjevan za sam pristup.

Što se tiče mora, imamo više vrsta tih pomorskih jedinica. Ako je, na primjer, pliće, imamo manje brodice koje mogu pristupiti gotovo na svaku poziciju, a ako su eventualno na nekoj škrapi, onda bismo angažirali HGSS. Zamolili bismo njih, ovisno već o lokaciji gdje bi osobe bile pronađene.

Rekli ste mi ranije da je vrijeme preživljavanja teško ovdje odrediti, između ostalog i zbog povoljnih vremenskih uvjeta. Može li se uopće procijeniti koliko traje ovakva potraga?

Ovdje nam u prilog ide toplina mora. More je toplo, iznad 26 stupnjeva. Nemamo fiksni vremenski okvir koliko tijelo može preživjeti u moru. Ovo su mlađe osobe i njihov bi organizam trebam izdržati napor, a preživljavanje može trajati dva do tri dana.

Koliko je neuobičajeno da pronađene osobe budu u tako dobrom zdravstvenom stanju?

Ne bih rekao da je neuobičajeno, može se dogoditi. Ja vjerujem da... Teško je procjenjivati, ali u ovom trenutku još postoji šansa.

Je li bilo sličnih potraga?

Je, bilo je. Imate primjer iz 2000-ih godina, kada je član posade broda Marko Polo pao u more, pa je bio tri dana dolje ispod Barija i pronađen je živ nakon tri dana.

Vjera u pozitivan ishod ostaje?

Svakako.