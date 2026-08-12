Dalić stigao u UAE! Pogledajte prve kadrove, naša ekipa sve prati

Veliki hrvatski nogometni projekt u Emiratima upravo dobiva svoju završnu potvrdu. Kako smo već najavili, Zlatko Dalić i Branko Ivanković i Igor Bišćan otputovali su prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na licu mjesta je i naša ekipa, a Marko Vargek poslao nam je prve snimke njihova dolaska.

Dalić će preuzeti A reprezentaciju UAE-a, Ivanković dobiti ulogu posebnog savjetnika odnosno direktora u savezu, dok je Igor Bišćan već preuzeo U-23 reprezentaciju. Time se u Emiratima praktički okuplja hrvatska nogometna postava.

Dalić je i službeno imenovan izbornikom UAE-a, čime je njegov povratak u Emirate dobio konačnu potvrdu.

Vargek prati cijelu priču iz UAE-a, a prve kadrove dolaska Dalića, Ivankovića i Bišćana donosimo vam s lica mjesta.