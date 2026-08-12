Golema naftna mrlja stigla do obale Omana, prijeti jedna od najgorih ekoloških katastrofa

Golema naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je u srijedu omanska agencija za zaštitu okoliša.

Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu u posljednjih nekoliko godina, nakon što se mrlja tjednima širila gotovo bez ikakva nadzora.

Nafta bi mogla zahvatiti 40 kilometara obale u blizini Ras Madrake, kao i otok Masirah, priopćila je agencija.

Mrlja sada prekriva područje veće od 2000 kilometara četvornih rekao je John Amos, stručnjak za izlijevanje nafte koji je pregledao satelitske snimke za Reuters.

Ugrožen morski rezervat prirode

Tanker Caroline Bezengi, koji je prevozio oko 800.000 barela ruske nafte i nalazio se pod međunarodnim sankcijama, nasukao se 30. lipnja.

Nafta istječe u blizini otoka koji je dio omanskog morskog rezervata prirode, staništa mnogih životinjskih vrsta, uključujući grbave kitove Arapskog mora i sokotranske kormorane.

Tanker je prve poteškoće prijavio 8. lipnja nedaleko od Jemena, nakon što se, prema pomorskim izvorima, dogodila eksplozija.

Nijedna strana nije preuzela odgovornost za napad, no plovilo je na svom putu od Rusije do Indije plovilo kroz dva odvojena ratna sukoba.

U travnju je isplovilo iz ruske luke Novorosijsk na Crnom moru, žarištu rata između Rusije i Ukrajine. Ukrajina je izvodila napade na takozvanu flotu u sjeni koja prevozi rusku naftu, a čiji je dio i Caroline Bezengi.

Podaci o praćenju brodova pokazuju da je krajem svibnja prošao kroz Sueski kanal, a zatim zaplovio pored Jemena, gdje su se jemenski hutisti, povezani s Iranom, uključili u širi regionalni rat između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana.

Rat otežava čišćenje

Splet složenih pravila vezanih uz rat i sankcije, koja uređuju pomorski promet i izlijevanja nafte, koči spasilačke akcije i mogao bi dodatno otežati sprječavanje nadolazeće katastrofe, navode osiguravatelji i analitičari.

Međuvladina agencija IOPC Funds koja se bavi odštetama za izlijevanja nafte iz tankera rekla je za Reuters da neće sudjelovati u troškovima čišćenja jer se incident tretira kao "ratni čin", a ne kao obična nesreća.

Tanker star 25 godina također nije osiguran kod nijednog priznatog zapadnog osiguravatelja.

Amos, izvršni direktor SkyTrutha, neprofitne organizacije koja koristi satelitske snimke za jačanje zaštite okoliša, upozorio je da prijeti izlijevanje 40 do 50 milijuna galona nafte.

Prema njegovim riječima, to bi bilo usporedivo s izlijevanjem nafte iz tankera Exxon Valdez 1989. godine.

Brod je po veličini i kapacitetu sličan Sanchiju, iranskom brodu koji se 2018. godine sudario s teretnim brodom nedaleko od obale Kine, što je bila najgora pomorska naftna katastrofa u proteklih nekoliko desetljeća.

Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih naroda (IMO) priopćila je da su sezonski monsunski uvjeti ograničili pristup tankeru i odgodili operaciju spašavanja.

"Planovi za izvanredne situacije u slučaju izlijevanja nafte su pripremljeni", rekao je glasnogovornik IMO-a za Reuters.

Amos iz SkyTrutha istaknuo je da potrebne mjere, osim korištenja zaštitnih brana, uključuju stabilizaciju tankera i prebacivanje preostale sirove nafte na drugo plovilo.

"Što dulje čekamo, to tanker postaje oštećeniji i dotrajaliji, a operacija spašavanja bit će složenija, teža i potencijalno opasnija", rekao je.