FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZNATA CRNKA /

Laura Prgomet pozirala u Playboyevu grudnjaku: 'Nisam se ni trudila ovako dobro izgledati'

Laura Prgomet pozirala u Playboyevu grudnjaku: 'Nisam se ni trudila ovako dobro izgledati'
×
Foto:

Bivša natjecateljica popularnog reality showa u novoj je objavi poslala poruku pratiteljima

12.8.2026.
23:19
Hot.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bivša natjecateljica showa "Gospodin SavršeniLaura Prgomet (26) ponovno je oduševila pratitelje novom objavom na Instagramu. Nakon nedavnog incidenta pokazala da je da se vraća u punom sjaju te da pršti samopouzdanjem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lauris (@lauraprgomet)

Na novim fotografijama snimljenim u podzemnoj garaži, Prgomet pozira ispred automobila. Odjevena je u crni bikini s Playboy logom, široke kapri hlače niskog struka i crne sandale s visokom potpeticom. "A najsmješniji dio? Nisam se ni trudila ovako dobro izgledati, dušo", napisala je na engleskom jeziku u opisu objave.

Povratak na staro nakon skandala

Podsjetimo, bivša natjecateljica showa je početkom srpnja u Dubrovniku privedena zbog remećenja javnog reda i mira te navodnog napada na policijskog službenika.

Nakon incidenta se javno ispričala, navodeći kako se "duboko kaje" i da je potražila stručnu psihološku pomoć. Izjavila je kako se na snimkama incidenta jedva prepoznala. Njezina nova objava izazvala je brojne reakcije, a većina pratitelja pružila joj je riječi podrške i pohvalne komentare.

"Prelijepa si", napisala je jedna pratiteljica, dok su se drugi, uključujući i poznata lica poput Nives Celzijus (44) i Nevena Ciganovića (56), pridružili pohvalama uz emotikone vatre. Jedan od komentara savjetovao joj je da ne radi više "građevinske zahvate na sebi" jer je "savršena", a našao se i pokoji negativan komentar poput onog koji ju je nazvao "jadnicom".

Čini se da je Laura Prgomet odlučila skandal ostaviti iza sebe, a njezine nove fotografije jasan su znak da nastavlja graditi svoju karijeru na društvenim mrežama.

Laura PrgometSeksipilPlayboy
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike