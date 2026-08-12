Laura Prgomet pozirala u Playboyevu grudnjaku: 'Nisam se ni trudila ovako dobro izgledati'
Bivša natjecateljica popularnog reality showa u novoj je objavi poslala poruku pratiteljima
Bivša natjecateljica showa "Gospodin Savršeni" Laura Prgomet (26) ponovno je oduševila pratitelje novom objavom na Instagramu. Nakon nedavnog incidenta pokazala da je da se vraća u punom sjaju te da pršti samopouzdanjem.
Na novim fotografijama snimljenim u podzemnoj garaži, Prgomet pozira ispred automobila. Odjevena je u crni bikini s Playboy logom, široke kapri hlače niskog struka i crne sandale s visokom potpeticom. "A najsmješniji dio? Nisam se ni trudila ovako dobro izgledati, dušo", napisala je na engleskom jeziku u opisu objave.
Povratak na staro nakon skandala
Podsjetimo, bivša natjecateljica showa je početkom srpnja u Dubrovniku privedena zbog remećenja javnog reda i mira te navodnog napada na policijskog službenika.
Nakon incidenta se javno ispričala, navodeći kako se "duboko kaje" i da je potražila stručnu psihološku pomoć. Izjavila je kako se na snimkama incidenta jedva prepoznala. Njezina nova objava izazvala je brojne reakcije, a većina pratitelja pružila joj je riječi podrške i pohvalne komentare.
"Prelijepa si", napisala je jedna pratiteljica, dok su se drugi, uključujući i poznata lica poput Nives Celzijus (44) i Nevena Ciganovića (56), pridružili pohvalama uz emotikone vatre. Jedan od komentara savjetovao joj je da ne radi više "građevinske zahvate na sebi" jer je "savršena", a našao se i pokoji negativan komentar poput onog koji ju je nazvao "jadnicom".
Čini se da je Laura Prgomet odlučila skandal ostaviti iza sebe, a njezine nove fotografije jasan su znak da nastavlja graditi svoju karijeru na društvenim mrežama.