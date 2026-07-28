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MISTERIOZNA NAJAVA /

Nives Celzijus u crvenom bikiniju pokazala liniju, pa fanovima zadala pravu zagonetku

Nives Celzijus u crvenom bikiniju pokazala liniju, pa fanovima zadala pravu zagonetku
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Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Atraktivnim izdanjem i zanosnom figurom zapalila je društvene mreže, no svi raspravljaju o tajanstvenom detalju u opisu objave

28.7.2026.
8:20
Hot.hr
Dusko Marusic/PIXSELL
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Pjevačica, starleta i spisateljica  Nives Celzijus (44), svojom posljednjom objavom na Instagramu najavila je nastavak ljetnog odmora, a i zagrijala obožavatelje novim provokativnim izdanjem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Crveni bikini i pitanje za pratitelje

Na fotografiji Nives pozira u bazenu, odjevena u crveni kupaći kostim koji ističe njezinu figuru. Pogledom i atraktivnim izdanjem zrači samopouzdanjem, no Nives je objavu učinila još zanimljivijom kratkim opisom: "Nego, tko je percipirao kako se zove moja nova pjesma ?".

Ovo pitanje odmah je potaknulo njezine pratitelje na razmišljanje i nagađanje. Komentari su se nizali, a obožavatelji nisu skrivali oduševljenje Nivesinim izgledom: „Svaka ti čast ženo, neponovljiva si..“. Pridružila im se Ivana Mišerić (40), poznata hrvatska voditeljica: „Koliko prekrasna možeš biti!!!“.

Pjevačica je tijekom ljeta održala već nekoliko nastupa te se čini da Nives nastavlja s tempom koji je postavila prethodne godine, kada je objavila pjesmu "Je, bo'me, je" i nastupila na CMC festivalu. Ova fotografija stoga nije samo još jedna ljetna slika, već i kratak predah prije novih poslovnih izazova.

 

Nives CelzijusBikiniNova Pjesma
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