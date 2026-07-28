Nives Celzijus u crvenom bikiniju pokazala liniju, pa fanovima zadala pravu zagonetku

Pjevačica, starleta i spisateljica Nives Celzijus (44), svojom posljednjom objavom na Instagramu najavila je nastavak ljetnog odmora, a i zagrijala obožavatelje novim provokativnim izdanjem.

Crveni bikini i pitanje za pratitelje

Na fotografiji Nives pozira u bazenu, odjevena u crveni kupaći kostim koji ističe njezinu figuru. Pogledom i atraktivnim izdanjem zrači samopouzdanjem, no Nives je objavu učinila još zanimljivijom kratkim opisom: "Nego, tko je percipirao kako se zove moja nova pjesma ?".

Ovo pitanje odmah je potaknulo njezine pratitelje na razmišljanje i nagađanje. Komentari su se nizali, a obožavatelji nisu skrivali oduševljenje Nivesinim izgledom: „Svaka ti čast ženo, neponovljiva si..“. Pridružila im se Ivana Mišerić (40), poznata hrvatska voditeljica: „Koliko prekrasna možeš biti!!!“.

Pjevačica je tijekom ljeta održala već nekoliko nastupa te se čini da Nives nastavlja s tempom koji je postavila prethodne godine, kada je objavila pjesmu "Je, bo'me, je" i nastupila na CMC festivalu. Ova fotografija stoga nije samo još jedna ljetna slika, već i kratak predah prije novih poslovnih izazova.