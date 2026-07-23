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NIVES CELZIJUS /

Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline

Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ljetnim videom u oskudnom bikiniju Nives Celzijus ponovno je privukla pozornost, a objava je u kratkom roku prikupila stotine reakcija

23.7.2026.
8:47
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Pjevačica, spisateljica i jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti u Hrvatskoj, Nives Celzijus (44), ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Trenutno na odmoru u Poreču, iskoristila je priliku da se javi svojim brojnim pratiteljima i podijeli djelić ljetne atmosfere. Njezin kratki, ali provokativni video s plaže izazvao je pravu buru reakcija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Na snimci iz popularnog resorta, Nives je u oskudnom narančastom bikiniju pokazala svoju zavidnu figuru i obline. Uz video je napisala: "Samo prirodno…", a objava je ubrzo prikupila brojne komentare. Poruke poput "Prelepo, poželjno!", "Čisti med", "Prirodno je uvijek ukusnije" i  "Najljepša guza" preplavile su objavu u samo nekoliko sati.

Ovi trenuci opuštanja na istarskom suncu dolaze kao zaslužena pauza nakon radnog razdoblja. Naime, Nives je nedavno završila snimanje videospota za svoj nadolazeći singl intrigantnog naziva "Bestijalno". Da se radilo o zahtjevnom projektu, potvrdila je i sama, otkrivši kako je tijekom zahtjevnog snimanja spota zaradila i nekoliko masnica. Stoga ne čudi što sada puni baterije uz more, pripremajući se za promociju nove pjesme.

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