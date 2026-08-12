Baturina opet oduševio! Pogledajte majstoriju protiv Arsenala

Martin Baturina ponovno je zablistao na Emiratesu. Hrvatski reprezentativac zabio je prekrasan pogodak za Como u prijateljskom susretu protiv Arsenala i u 43. minuti donio svojoj momčadi izjednačenje na 1:1.

Baturina je sve napravio sam. Nakon što je primio loptu na rubu opasne zone, sjajno je prošao između dvojice Arsenalovih igrača i preciznim udarcem zatresao mrežu. Gol pogledajte ovdje!

Za hrvatskog veznjaka ovo je bio poseban povratak na Emirates. Na istom je stadionu prošle godine nastupio za Dinamo u Ligi prvaka, kada je Arsenal slavio 3:0.

Baturina je prošlog ljeta preselio iz Dinama u Como, s kojim ima ugovor do 2030. godine. U prvoj sezoni u Italiji zabio je šest golova i dodao tri asistencije, a Como je završio četvrti i izborio povijesni plasman u Ligu prvaka.

Dobre igre nastavio je i s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, gdje je posebno oduševio spektakularnim golom protiv Engleske.