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Baturina opet oduševio! Pogledajte majstoriju protiv Arsenala

Baturina opet oduševio! Pogledajte majstoriju protiv Arsenala
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Foto: Glyn KIRK/AFP/Profimedia

Baturina je prošlog ljeta preselio iz Dinama u Como

12.8.2026.
21:47
Sportski.net
Glyn KIRK/AFP/Profimedia
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Martin Baturina ponovno je zablistao na Emiratesu. Hrvatski reprezentativac zabio je prekrasan pogodak za Como u prijateljskom susretu protiv Arsenala i u 43. minuti donio svojoj momčadi izjednačenje na 1:1.

Baturina je sve napravio sam. Nakon što je primio loptu na rubu opasne zone, sjajno je prošao između dvojice Arsenalovih igrača i preciznim udarcem zatresao mrežu. Gol pogledajte ovdje!

Za hrvatskog veznjaka ovo je bio poseban povratak na Emirates. Na istom je stadionu prošle godine nastupio za Dinamo u Ligi prvaka, kada je Arsenal slavio 3:0.

Baturina je prošlog ljeta preselio iz Dinama u Como, s kojim ima ugovor do 2030. godine. U prvoj sezoni u Italiji zabio je šest golova i dodao tri asistencije, a Como je završio četvrti i izborio povijesni plasman u Ligu prvaka.

Dobre igre nastavio je i s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, gdje je posebno oduševio spektakularnim golom protiv Engleske.

Martin BaturinaArsenalComo
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