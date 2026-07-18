Nives Celzijus zabljesnula na glamuroznoj zabavi, a pratitelji odmah uočili jedan detalj

Poznata pjevačica Nives Celzijus (44) ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu. Svojom posljednjom objavom podijelila je uvid u ljetnu noć, objavivši čitavu galeriju fotografija s elegantne zabave na tajanstvenoj i luksuznoj lokaciji. Snimke, koje prate prijelaz od zlatnog zalaska sunca do večernjeg druženja pod zvijezdama, prikazuju Nives u zanosnom izdanju, a jednostavan opis koji se sastoji samo od emotikona čaša koje nazdravljaju bio je dovoljan da pokrene lavinu komentara i nagađanja o tome gdje se zvijezda provodi.

Radno ljeto i tajanstvena lokacija u Istri

Ova objava stiže usred vrlo aktivnog i radnog ljeta za pjevačicu. Nedavno je boravila u Poreču, a njezini obožavatelji s nestrpljenjem očekuju i skorašnji nastup, jer će Nives zabavljati publiku na popularnoj ljetnoj fešti "Muntićka noć" nedaleko od Pule. Osim brojnih nastupa, ovo ljeto obilježio je i izlazak njezinog novog dueta "Sinkronija" s pjevačem Dinom Petrićem (32), pjesmu koju su uspješno predstavili i na pozornici CMC festivala u Vodicama.

Lavina komplimenata na račun izgleda

Njezin izgled izazvao je pravo oduševljenje među pratiteljima, koji su je u komentarima obasuli komplimentima i emotikonima vatre. Poruke poput "Najljepša", "Prezgodnaaa", "Vi ste tak divni" i "Savršena" nizale su se jedna za drugom, pokazujući koliko je publika cijeni. Podršku joj je iskazala i kolegica pjevačica Minea (48), koja joj je kratko i jasno poručila: "Prirodna i naaajljeppša". Ipak, uz brojne pohvale na račun stajlinga i figure, oko jednog pratitelja uočilo je i jedan sitan, ali zanimljiv detalj. "Dobra ti ta plava sočiva", napisao je komentator, referirajući se na boju njezinih očiju koja je na nekim fotografijama djelovala izraženije, što je potaknulo i dodatnu znatiželju kod ostalih fanova.