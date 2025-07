One su zapalile ljetnu noć: Dame ukrale show bez puno truda

Osječka ljetna noć održana 26. srpnja, a privukla je sve one koji su imali želju uživati u ludoj atmosferi. Na Trgu Ante Starčevića nastupali su miljenici publike, pjevači Dino Petrić (31) i Jure Brkljača (30), a za one najmlađe je na Trgu slobode prikazan film "10 života". Šetnica od spomenika Picassu do pješačkog mosta bila je prepuna lokalnih obrtnika i DJ glazbe, a ovaj je događaj organizirala Turistička zajednica Osijeka uz podršku Grada Osijeka. Zavirite u galeriju i pogledajte kako su žene ludjele za našim pjevačima.