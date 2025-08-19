Rušenje zgrade na Maksimirskoj umalo je završilo tragedijom zbog loše osiguranog gradilišta. Naime, radnici su bagerom rušili dio zgrade pri čemu je kamenje i dio materijala padalo izvan ograđenog prostora. Iznad ceste se podigao oblak prašine.

Dok su krhotine padale, cestom je prošlo nekoliko automobila, a ljudi su sa strane promatrali rušenje. Međutim, jedna građanka je pretrčavala cestu baš u trenutku u kojem se urušio dio zida.