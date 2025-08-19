DRAMA U ZAGREBU /

Rušenje zgrade na Maksimirskoj umalo je završilo tragedijom
Foto: Luka Antunac/pixsell
Rušenje zgrade na Maksimirskoj umalo je završilo tragedijom zbog loše osiguranog gradilišta. Naime, radnici su bagerom rušili dio zgrade pri čemu je kamenje i dio materijala padalo izvan ograđenog prostora. Iznad ceste se podigao oblak prašine.

Dok su krhotine padale, cestom je prošlo nekoliko automobila, a ljudi su sa strane promatrali rušenje. Međutim, jedna građanka je pretrčavala cestu baš u trenutku u kojem se urušio dio zida.

19.8.2025.
19:42
danas.hr
Luka Antunac/pixsell
Rušenje zgrade na Maksimirskoj umalo je završilo tragedijom