Jeste li primijetili neobičnu pojavu u Savi? Taj prirodni fenomen ponekad može biti i opasan

Sava protekih dana ima neobično nizak vodostaj. Razlog tomu su vrućine i manjak padalina. Ljeto kao ljeto, isuši vodostaj Save, a upravo je niski vodostaj Save izbacio simpatične zemljane oblike popularno zvane sprud. Uz njih su članovi Kajak kanu kluba Zagreb prije dva dana odradili trening, stvorivši koloritnu i atraktivnu sliku zagrebačke svakodnevice uz obalu Save. Inače, usred vrućih ljetnih dana rijeka Sava nudi osvježenje, ali i sprudove, taj prirodni fenomen koji posljednjih godina sve više plijeni pažnju. Ti pješčani i šljunčani otoci, koji se pojavljuju zbog spuštanja vodostaja, postali su mjesto okupljanja zaljubljenika u prirodu, avanturista i onih koji žele pobjeći od gradske gužve.

Sprudovi, kao što smo to već u uvodu objasnili, nastaju kada vodostaj Save padne, a rijeka na pojedinim mjestima otkriva svoje pješčane obale. Oni nisu stalni – s prvim kišama ili podizanjem razine vode nestaju, pa je boravak na njima uvijek kratkotrajan i neponovljiv. Upravo ta prolaznost daje im poseban šarm.

Tijekom ljeta, mnogi kanuisti odlaze na sprudove kako bi se sunčali ili jednostavno uživali u miru prirode. Neki ih uspoređuju s dalmatinskim plažama, samo što su udaljeni tek nekoliko minuta vožnje od centra grada. Isto tako, ribolovci ih vide kao savršeno mjesto za miran ulov.

Iako sprudovi izgledaju idilično, stručnjaci upozoravaju da mogu biti i opasni. Vodostaj Save može naglo porasti, a jaka riječna struja skriva podvodne virove koji mogu iznenaditi kupače. Zato se savjetuje oprez – na sprudove je najbolje dolaziti u društvu i uz praćenje vremenskih prognoza. Sprudovi na Savi posljednjih godina postali su i simbol ljeta u Zagrebu. Sve više ljudi otkriva ove prirodne oaze koje pokazuju kako rijeka, unatoč urbanoj okolini, skriva netaknutu ljepotu i mogućnost bijega od svakodnevnice.