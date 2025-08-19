Bosanskohercegovačka glumica u narančastom odijelu dubokog dekoltea pokorila crveni tepih

Četvrti dan Sarajevo Film Festivala donio je još jedno nezaboravno veče na crvenom tepihu ispred Narodnog kazališta, gdje su brojna poznata lica iz regiona privukla pažnju publike i fotoreportera.

Posebnu pažnju privukla je glumica Lidija Kordić, koja se još jednom potvrdila kao jedna od najljepših dama festivala, očaravši sofisticiranim izdanjem. Njezina kolegica Daria Lorenci Flatz bila je pravo otkriće večeri – u jednostavnoj, a savršeno krojenoj haljini, uz upečatljive naušnice, izgledala je besprijekorno. Na crvenom tepihu pojavila se u društvu supruga Emila, a njihova zaljubljena energija i osmijesi nisu prošli nezapaženo, dok su cijelo vrijeme šetali držeći se za ruke.

Svoj modni pečat ostavio je i modni dizajner Adnan Hajrulahović Haad, koji se izdvojio originalnim nakitom. Maja Čengić Miralem zablistala je u dugoj žutoj haljini nalik onoj princeze Belle iz bajke.

Jedan od hrabrijih stylinga imala je glumica Alisa Ćajić, koja se pojavila u društvu Dine Bajramovića. Sa svojim odvažnim šiškama, otvorenim narančastim kompletom i naglašenim mačkastim tušem na očima, pokazala je jedinstven osjećaj za stil.

Brojne ljepotice i zvijezde regionalne scene zablistale su u raskošnim kreacijama, a tko je sve prošetao ispred fotoreportera i oduševio svojim izdanjem, pogledajte u galeriji.