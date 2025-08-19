OMILJENO KUPALIŠTE /

'Čič Beach': Odbojka, košarka, bar na otvorenom, kupanje... Velika Gorica dobit će mjesto iz snova

Foto: Igor Kralj/pixsell
Realizacija projekta "Čič" već je započela ključnim administrativnim i pripremnim koracima. Pokrenut je presudan postupak izuzimanja dijela jezera iz postojećeg eksploatacijskog područja, što je pravni preduvjet za prenamjenu zemljišta u kupališnu zonu. Usporedno s tim, na terenu su započeli i prvi pripremni radovi, uključujući čišćenje i geodetska snimanja koja će poslužiti kao tehnička podloga za izradu detaljne projektne dokumentacije i daljnje faze izgradnje.
Velika Gorica uskoro će dobiti svoju prvu službenu gradsku plažu pod nazivom "Čič Beach". Ovim dugoočekivanim projektom uredit će se popularno, ali dosad neslužbeno kupalište na jezeru Čiče, čime se ispunjava dugogodišnja želja lokalnog stanovništva. Glavni cilj je transformirati postojeće okupljalište u legalno, sigurno i moderno opremljeno javno rekreacijsko područje koje će svim građanima i posjetiteljima osigurati kvalitetan prostor za odmor i zabavu.

Prolistajte galeriju i otkrijte kako će izgledati novo izdanje mnogima omiljenog kupališta.

19.8.2025.
12:09
Antonela Ištvan
Igor Kralj/pixsell
Jezero čičeVelika GoricaPlažaKupalište
'Čič Beach': Odbojka, košarka, bar na otvorenom, kupanje... Velika Gorica dobit će mjesto iz snova