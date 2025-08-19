'Čič Beach': Odbojka, košarka, bar na otvorenom, kupanje... Velika Gorica dobit će mjesto iz snova

Velika Gorica uskoro će dobiti svoju prvu službenu gradsku plažu pod nazivom "Čič Beach". Ovim dugoočekivanim projektom uredit će se popularno, ali dosad neslužbeno kupalište na jezeru Čiče, čime se ispunjava dugogodišnja želja lokalnog stanovništva. Glavni cilj je transformirati postojeće okupljalište u legalno, sigurno i moderno opremljeno javno rekreacijsko područje koje će svim građanima i posjetiteljima osigurati kvalitetan prostor za odmor i zabavu.

Prolistajte galeriju i otkrijte kako će izgledati novo izdanje mnogima omiljenog kupališta.