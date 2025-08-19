Coco Chanel, odrasla u siromaštvu i tuzi, a onda izgradila nenadmašno modno carstvo

Legendarna francuska modna dizajnerica Coco Chanel, pravim imenom Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel , rođena je na nadašnji dan prije 142. godine. Žena koja je zauvijek promijenila svijet mode uvela je udobnost i jednostavnu eleganciju u žensku odjeću, oslobodivši žene strogih modnih pravila svog vremena. Njezine ikonične kreacije, poput male crne haljine, Chanel kostima i bezvremenskog parfema Chanel No. 5, i dalje su simbol stila i profinjenosti.