MODNA IKONA

Coco Chanel, odrasla u siromaštvu i tuzi, a onda izgradila nenadmašno modno carstvo

Coco Chanel, odrasla u siromaštvu i tuzi, a onda izgradila nenadmašno modno carstvo
Foto: Profimedia
Coco Chanel rođena je kao Gabrielle Bonheur Chanel 19. kolovoza 1883. u Francuskoj.
1 /24
Legendarna francuska modna dizajnerica Coco Chanel, pravim imenom Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel , rođena je na nadašnji dan prije 142. godine. Žena koja je zauvijek promijenila svijet mode uvela je udobnost i jednostavnu eleganciju u žensku odjeću, oslobodivši žene strogih modnih pravila svog vremena. Njezine ikonične kreacije, poput male crne haljine, Chanel kostima i bezvremenskog parfema Chanel No. 5, i dalje su simbol stila i profinjenosti. 

19.8.2025.
7:36
Lea Obelić
Profimedia
Coco Chanel
Coco Chanel, odrasla u siromaštvu i tuzi, a onda izgradila nenadmašno modno carstvo