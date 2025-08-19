FOTOGRAFIJE IZ DAVNINA /

Biste li ga prepoznali? Mate Rimac u svojim dvadesetima bio je pravi zavodnik

Foto: Zarko Basic/pixsell
Poduzetnik Mate Rimac (37) kroz godine je mijenjao svoj izgled.
Poduzetnik Mate Rimac (37) posljednjih godina sve se češće spominje i u kontekstu svog privatnog života. I dok mediji rado pišu o njegovim ljubavnim vezama, malo tko zna kako je izgledao u svojim dvadesetima.

Rimac danas pazi na izgled i redovito vježba, no priznaje da nije uvijek bilo tako.

Na početku karijere bio je puno mršaviji, a kasnije je, kako kaže, zbog posla i načina života dobio višak kilograma.

