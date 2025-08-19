Zagrepčani se ponovo mogu slobodno šetati svojim gradom, prizori s Markovog trga oduševili sve

Nova regulacija prometa uvedena na Gornjem gradu zbog radova u Matoševoj ulici omogućila je građanima Zagreba da napokon prošetaju Markovim trgom. Prostor ispred Banskih dvora i Sabora bit će otvoren za prolaz pješaka samo dok navedeni radovi traju.

Gotovo pet godina nakon što je srce glavnog grada okovano ogradama, Zagrepčanke i Zagrepčani mogu se podsjetiti kakav je osjećaj slobodno se šetati svojim gradom.

Podsjetimo, Markov trg, povijesno i političko središte Zagreba, bio je prostor kroz koji su građani i turisti slobodno prolazili sve do listopada 2020. godine. Posljednji put kada je bilo moguće nesmetano kretati se tim dijelom Gornjeg grada bilo je neposredno prije 12. listopada 2020., dana kada je došlo do oružanog napada ispred Banskih dvora.

Tada je napadač automatskom puškom otvorio vatru na zgradu Vlade i ranio policajca, što je potaknulo donošenje odluke o zatvaranju i uvođenju posebnog režima sigurnosti na cijelom prostoru Trga svetog Marka.

Od tog trenutka Markov trg više nikada nije vraćen u prijašnji režim korištenja. Već istog dana uvedene su izvanredne mjere, postavljene su fizičke prepreke, metalne ograde i policijski punktovi, a kretanje je postalo strogo regulirano. Pristup trgu bio je dopušten samo stanarima koji ondje žive, zaposlenicima Vlade, Sabora i Ustavnog suda te osobama koje imaju posebno odobrenje.

Građanima i turistima, koji su dotad trg često koristili kao prolaz ili mjesto okupljanja, onemogućen je slobodan ulazak i zadržavanje. Za novinare su uvedene posebne akreditacije i kontrole, što je dodatno ograničilo dotadašnji uobičajeni pristup institucijama na trgu.

Vrijedi spomenuti da su i prije 2020. godine povremeno postojala ograničenja kretanja. Još od 2012. godine metalne ograde znale su se postavljati u vrijeme prosvjeda ili većih političkih okupljanja, no ta ograničenja bila su privremena i uklanjala su se nakon završetka događaja.

Nakon zatvaranja, tijekom 2021. i 2022. godine nekoliko je puta otvorena rasprava o mogućnosti da se trg ponovno otvori javnosti. Grad Zagreb i Turistička zajednica upozoravali su da je Markov trg povijesno i turistički važan prostor te da njegovo zatvaranje smanjuje atraktivnost Gornjeg grada i umanjuje doživljaj za posjetitelje. Ipak, Vlada je ustrajala u stavu da sigurnosni razlozi moraju imati prednost, pa do promjena u režimu pristupa nije došlo.