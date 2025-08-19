Svi su gledali u nju! Luksuzna jahta milijardera i vlasnika engleskog prvoligaša izazvala oduševljenje

PLOVEĆA PALAČA Kis(s)met /

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Dubrovnik je u petak dočekao novu superjahtu Kismet, impresivnih 122 metra iz brodogradilišta Lürssen.
U petak je Dubrovnik ugostio novu zvijezdu mora, superjahtu Kismet, impresivnih 122 metra iz prestižnog brodogradilišta Lürssen. Vlasnik broda je Shahid Khan, američko-pakistanski milijarder i vlasnik nogometnog kluba Fulham te NFL momčadi Jacksonville Jaguars. Khan, poznat po svojoj strasti prema luksuzu, nakon što je 2023. prodao 95-metarsku jahtu (preimenovanu u Whisper), naručio je još veću i raskošniju verziju, ploveću palaču s helidromom, wellness centrom, privatnim kinom i panoramskim bazenom.

Procijenjeni tjedni najam Kismeta doseže oko tri milijuna eura, ne računajući troškove goriva, hrane, pića, posade i pristaništa.

Na palubi Dubrovnika viđeno je i glamurozno društvo. Među gostima bio je Fran Scola, izvršni direktor OKO Group, tvrtke poznate po luksuznim projektima u Miamiju i New Yorku, te član Upravnog odbora luksuznog hotelskog brenda Aman Resorts.

Scola je povezan s Vladislavom Doroninom, rusko-švicarskim poduzetnikom i kolekcionarom umjetnina, čije ime desetljećima odjekuje u svijetu luksuznih nekretnina. Mediji ga često spominju u kontekstu slavnih, uključujući manekenku Naomi Campbell, s kojom je imao javnu vezu i kasniji sudski spor oko posuđenog novca.

19.8.2025.
11:43
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
FulhamDuborvnikShahid Khan
