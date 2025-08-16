Uživancija na luksuznoj jahti: Geri Halliwell s obitelji stigla na Pelješac i očarala domaće znatiželjnike

Geri Halliwell (53), nekadašnja članica planetarno popularne grupe Spice Girls, stigla je na Pelješac u pratnji supruga, nekadašnjeg šefa Red Bull Racinga Christiana Hornera (51) i obitelji.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Pjevačica, poznata kao Ginger Spice, snimljena je u opuštenom izdanju na luksuznoj sivoj jahti Majic koja je odmah privukla znatiželjne poglede. Glazbenica se na luskuznom plovilu nalazila u društvu svoje obitelji i a snimljeni su kako se dobro zabavljaju dok uživaju na suncu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Koliko će se zadržati na Jadranu još nije poznato, a ljetni prizori posebno su oduševili one najmlađe koji su se odlučili na obilazak poluotoka.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Nakon Pelješca, obitelj se zaputila prema Dubrovniku. Jahta kojom plove usidrena je u luci Gruž, ističe se svojim luksuznim interijerom, ali i eksterijerom. Dugačka je 30 metara, a nudi smještaj i za 10 gostiju u pet kabina

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ovo nije prvi put da Halliwell odmara u Hrvatskoj. Još 2019. godine fotografirana je u Dubrovniku, gdje je boravila sa suprugom i tada privlačila poglede turista dok je razgledavala povijesnu jezgru i isprobavala vožnju na jet-skiju.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Geri je slavu stekla 90-ih kao dio glazbene grupe Spice Girls, jedne od najprodavanijih ženskih grupa u povijesti. Nakon raspada benda nastavila je samostalnu glazbenu karijeru, a posljednjih godina posvetila se obitelji i humanitarnom radu. POGLEDAJTE VIDEO: Fenomen Spajsica: Prošlo je 25 godina od hita 'Wannabe', a Exkluziv je pronašao najvećeg hrvatskog fana