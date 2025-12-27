Žičara stala, a oni ostali visjeti na hladnoći: Objavljene snimke spašavanja skijaša i djece

Gotovo osamdeset skijaša, među kojima su polovica bila djeca, ostali su zarobljeni u petak na žičari na ukrajinskom skijalištu u Karpatima.

Prema informacijama ukrajinske Državne službe za hitne slučajeve, 78 skijaša spašeno je nakon što su dva sata čekali pomoć na hladnoći.

Više od 70 spasilaca i 13 jedinica specijalne opreme Državne službe za hitne slučajeve sudjelovalo je u akciji na planini Zahar Berkur na zapadu Ukrajine nakon kvara žičare. Objavili su i snimku spašavanja na kojoj se vidi kako spasilac pomoću užeta izvlačići ljude iz sjedala žičare i užetom spušta na tlo.

Uzrok kvara nije poznat.

