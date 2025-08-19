Glumačka legenda s 92 godine izgleda nevjerojatno u kupaćem kostimu: Oduševila fotkom

Glumica Joan Collins (92) ponovno je pokazala zašto je već desetljećima smatrana ikonom ljepote. Naime, glumačka diva, koja se trenutno nalazi u desetom desetljeću svog života, objavila je fotografiju u kupaćem kostimu koja je oduševila njezine pratitelje.

Na Instagramu je pozirala u elegantnom dizajnerskom jednodijelnom kostimu koji je kombinirala upečatljivim tirkiznim nakitom, sarongom iste boje i širokim crvenim šeširom. Uz preplanuli ten i osmijeh, čini se da Collins ni u poznim godinama ne samo da ne posustaje, već živi život punim plućima.

"Producent razmišlja o snimanju nastavka 'Murder Between Friends'. U tom sam filmu glumila Francescu Carlyle, televizijsku zvijezdu i privatnu detektivku, pomalo u stilu Agathe Christie i serije 'Ubojstvo, napisala je'", poručila je uz spomenutu objavu.

Glumica je otkrila i da uživa na jugu Francuske na vrućini od 32 stupnja te dodala kako razmišlja o svom "sljedećem potezu ili sljedećem filmu".

Pali brojni komplimenti

Brojni prijatelji i obožavatelji odmah su reagirali komplimentima. "Divna fotografija!" poručio joj je Piers Morgan, dok je spisateljica Caroline Hirons kratko napisala: "Legenda". Redatelj Paul Robinson dodao je: "Apsolutno zapanjujuća!!!".

Joan Collins ne prestaje fascinirati javnost – od holivudske zvijezde pedesetih, preko kultne Alexis Colby u seriji "Dinastija", pa sve do današnjih dana kada svojim izgledom i energijom nadmašuje i puno mlađe kolegice.

Osim uspješne karijere, život joj je obilježila i bliska povezanost sa sestrom Jackie Collins, slavnom spisateljicom bestselera koja je preminula 2015. godine. Te iste godine kraljica Elizabeta II. odlikovala je Joan titulom Dame zbog njezinog humanitarnog rada. Zanimljivo je da je sudbonosno "da" izgovorila čak pet puta, a od 2002. godine u braku je s 32 godine mlađim redateljem Percyjem Gibsonom.

