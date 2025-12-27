Krhotine posvuda, cijeli grad bez grijanja, a NATO članica digla zrakoplove

Rusija je u subotu napala Kijev i druge ukrajinske regije raketama i dronovima. Ozlijeđeno je 19 osoba, od čega je dvoje djece, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko, javlja Sky News.

Bez centralnog grijanja je ostalo više od 2.600 stambenih zgrada, 187 dječjih vrtića, 138 škola i 22 socijalne ustanove.

Kijevom su odjekivale eksplozije, aktivirani su sustavi ukrajinske protuzračne obrane, a vojska je na aplikaciji Telegram objavila da se raspoređuju rakete. Zračne snage su priopćile da ruski dronovi ciljaju glavni grad te regije na sjeveroistoku i jugu zemlje. U glavnom gradu je zračna uzbuna je bila na snazi više od četiri sata. Nije bilo neposrednih izvješća o šteti ili nestancima struje.

Poljska je privremeno zatvorila dvije zračne luke na istoku zemlje, Rzeszow i Lublin, kao odgovor na noćne ruske napade na susjednu Ukrajinu. Zbog napada su podignuti i poljski borbeni zrakoplovi radi osiguranja zračnog prostora.

Poljska agencija za usluge zračne plovidbe potvrdila je ovu mjeru u kratkom priopćenju, navodeći samo da su dva spomenuta aerodroma privremeno izvan funkcije.

Rusija se nije zasad oglasila o napadima. Podsjerimo, u četvrtak navečer Rusija je pogodila ukrajinsku energetsku infrastrukturu i pojačala napade na južnu regiju Odesu, gdje se nalaze glavne ukrajinske morske luke.

Napad uoči sastanka Trump - Zelenski

Težak napad na Kijev događa se uoči, kako kaže Zelenski, ključnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na kojem bi se trebao dogovarati sporazum o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata. Ukrajinski predsjednik ranije je rekao da će se njegovi razgovori na Floridi u nedjelju usredotočiti na teritorij koji bi svaka strana kontrolirala nakon prekida borbi koje su počele u veljači 2022.

Usred nastavka žestokih borbi, teritorij ostaje glavna diplomatska zapreka. Nacrt od 20 točaka u kampanji pod vodstvom SAD-a za postizanje mirovnog plana dovršen je 90 posto, rekao je Zelenski novinarima u Kijevu.

Kazao je da je sporazum o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a gotovo spreman - ključni element nakon što su se jamstva iz ranijih postsovjetskih godina pokazala bezvrijednima.

„Mnogo se toga može odlučiti prije Nove godine“, objavio je Zelenski na društvenim mrežama. Trump je rekao da su Sjedinjene Države pokretačka snaga iza tog procesa. „On nema ništa dok ja to ne odobrim“, rekao je Trump za Politico. „Vidjet ćemo što ima“.

Zelenski je za Axios rekao da je SAD ponudio 15-godišnji sporazum o sigurnosnim jamstvima, uz mogućnost obnove, ali da Kijev želi dugoročniji sporazum s pravno obvezujućim odredbama kako bi se spriječila nova ruska agresija.

Trump je rekao da vjeruje kako će sastanak u nedjelju proći dobro. Dodao je i da očekuje da će „uskoro“ razgovarati s Putinom. U pitanju i nuklearna elektrana te slobodna gospodarska zona. Osim teritorija, ključno je pitanje i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporižjom, najvećom u Europi, koju je Rusija zauzela u prvim tjednima rata.

Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz dijelova istočne Donjecke regije koje ruske snage nisu uspjele zauzeti u nastojanju da osiguraju cijeli Donbas, koji uključuje i regiju Luhansk. Kijev želi da se borbe zaustave na sadašnjim linijama bojišnice.

Slobodna gospodarska zona

Prema američkom kompromisnom prijedlogu, uspostavila bi se slobodna gospodarska zona ako se Ukrajina povuče iz dijelova Donjecke regije, premda pojedinosti još nisu razrađene.

Axios je citirao Zelenskog koji je rekao da je, ne uspije li uvjeriti SAD da podrže „čvrst“ ukrajinski stav o teritorijalnom pitanju, spreman staviti plan od 20 točaka na referendum - pod uvjetom da Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla pripremiti i provesti glasanje.

Rekao je da želi jači pritisak na Rusiju. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je za agenciju Interfax-Rusija da se kijevska verzija plana od 20 točaka razlikuje od onoga o čemu je Rusija razgovarala sa SAD-om.

Ipak, izrazio je optimizam da su stvari došle do „prekretnice“ u potrazi za rješenjem. Kremlj je u petak priopćio da je Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov razgovarao s članovima Trumpove administracije nakon što je Moskva primila američke prijedloge o mogućem mirovnom sporazumu. Nije objavljeno kako je Moskva ocijenila te dokumente.