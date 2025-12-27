Ruski projektil pogodio zgradu: Serija glasnih eksplozija u Kijevu

U noći s petka na subotu u Kijevu se čulo nekoliko serija glasnih eksplozija, izvijestio je novinar AFP-a, nakon što su vlasti upozorile da je Ukrajina pod prijetnjom ruskih projektila.

Putin responded to calls for ceasefire by launching a terrorist attack on Kyiv just before the New Year.



Right now, Russian drones are deliberately targeting residential buildings in the capital of Ukraine. There are numerous fires and destruction, and civilians are buried under… pic.twitter.com/y7i24ae5lI — Денис Казанський (@den_kazansky) December 27, 2025

Dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sprema otputovati na Floridu kako bi se u nedjelju sastao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, cijeli ukrajinski teritorij bio je pod uzbunom na zračni napad malo nakon 2:00 ujutro po lokalnom vremenu, prema karti koju su objavile vlasti.

Kyiv was under Russian attack throughout the night and into the morning. Several fires have broken out. Information about casualties is still being clarified. pic.twitter.com/APxEqtk3t8 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 27, 2025

Ukrajinske zračne snage izvijestile su na svojim društvenim mrežama o kretanju dronova i projektila iznad nekoliko ukrajinskih regija, uključujući glavni grad.

Many rockets and drones hitting Kyiv pic.twitter.com/sGC4YZQDdU — World Monitor (@MonitorWarnow) December 27, 2025

Novinar AFP-a čuo je glasne eksplozije oko 1:30 ujutro i ponovno pola sata kasnije.

⚡️Russia's mass missile attack injures 5 in Kyiv ahead of upcoming Trump-Zelensky meeting.



A fire was reported in the city’s Holosiivskyi district, while debris fell in the Obolonskyi and Desnianskyi districts, Mayor Vitali Klitschko said.https://t.co/jfh53u64id — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 27, 2025

"Eksplozije u glavnom gradu. Protuzračna obrana je u akciji. Ostanite u skloništima!" napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

"Molimo vas, ostanite u skloništima! Neprijatelj napada glavni grad", izjavio je Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave u Kijevu.

Kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu tijekom noći, Poljska je digla zrakoplove. Poljska agencija za zračnu navigaciju objavila je samo kratku izjavu kojom potvrđuje da su dvije zračne luke - Rzeszów i Lublin - privremeno zatvorene.

Kako riješiti sukob?

Više od četiri godine nakon što je Rusija pokrenula svoju veliku ofenzivu, razgovori usmjereni na rješavanje sukoba ubrzali su se posljednjih tjedana, nakon predstavljanja plana Donalda Trumpa.

Čelnici Ukrajine i Europske unije isprva su plan smatrali previše povoljnim za Moskvu, dok je Zelenski ovog tjedna predstavio revidiranu verziju. Ona poziva na zamrzavanje trenutačnog stanja na bojišnici i ne nudi trenutno rješenje za ruske teritorijalne pretenzije, koje pokrivaju više od 19% Ukrajine.

Sporazum o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a "gotovo je spreman", a nacrt plana od 20 točaka je 90% dovršen, rekao je Zelenski novinarima u grupi na WhatsAppu, dok teritorijalna pitanja ostaju prepreka daljnjim pregovorima.

"Kad je riječ o osjetljivim pitanjima: Razgovarat ćemo i o Donbasu i o nuklearnoj elektrani Zaporižji. Svakako ćemo razgovarati i o drugim pitanjima", rekao je Zelenski otkrivajući dnevni red sastanka.

Što Rusi traže?

Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz dijelova istočnog Donjecka koje ruske trupe nisu uspjele okupirati tijekom gotovo četiri godine rata, budući da traži potpunu kontrolu nad Donbasom, koji obuhvaća regije Donjeck i Luhansk.

Kijev želi da se borbe zaustave na aktualnim linijama. SAD je, tražeći kompromis, predložio slobodnu ekonomsku zonu ako Ukrajina napusti dijelove Donjecka, ne iznoseći detalje funkcioniranja zone.

Axios je citirao Zelenskog koji je rekao da je spreman, ne uspije li pridobiti SAD da podrži "snažan" stav Ukrajine o pitanju teritorija, staviti plan od 20 točaka na referendum, sve dok Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre kako bi se Ukrajini omogućilo da se pripremi i održi glasanje.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da je kijevska verzija plana od 20 točaka radikalno drugačija od onoga o čemu je s SAD-om razgovarala Rusija, prema ruskom Interfaxu.

Međutim, dodao je da "misli da će nam 25. prosinca 2025. ostati u sjećanju kao prekretnica, kada smo se doista pomaknuli bliže rješenju."

Ruski list Komersant izvijestio je ranije da je Vladimir Putin nekima od vodećih ruskih poslovnih ljudi rekao da bi mogao biti otvoren za zamjenu dijela teritorija koji kontroliraju ruske snage negdje drugdje u Ukrajini, ali da zauzvrat želi cijeli Donbas.

Zelenski je rekao da planira s Trumpom pokrenuti pitanje dodatnog pritiska na Rusiju.

Najavljujući sastanak, ukrajinski je predsjednik rekao da se "mnogo toga može odlučiti prije Nove godine", po pitanju okončanja ruskog rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

Zelenski "nema ništa dok ja to ne odobrim", zaključio je Trump za Politico u intervjuu objavljenom u petak. "Dakle, vidjet ćemo što ima."

