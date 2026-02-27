Lukrecia iz 'Večere za 5' za Net.hr: 'Uvijek ima komentara, a izgled? On mi je i alat i teret'

Dvadesetčetverogodišnja Lukrecia Pernar jedna je od onih mladih žena koje uspješno spajaju naizgled nespojivo - modeling karijeru, studij i majčinstvo. Aktualna je nositeljica titule Miss Fitness Gym Croatia 2025, iste je godine ponijela i laskavu titulu Najljepše mame Hrvatske, dok je 2024. bila druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije. Njezina upornost, disciplina i samopouzdanje brzo su je izdvojili na domaćoj sceni, a publika je ovih dana ima priliku upoznati i u nešto drukčijem izdanju - kao kandidatkinju RTL-ova kulinarskog showa Večera za 5 , čija je večera na rasporedu bila u četvrtak.

Iza glamura i reflektora krije se, kako sama kaže, “skroz normalna i jednostavna” djevojka koja najviše cijeni mir, obitelj i autentičnost. U razgovoru za Net.hr otkriva kako je izgled postao njezin alat, ali ponekad i teret, kako se nosi s predrasudama kao mlada majka u svijetu modelinga te kakav je muškarac može osvojiti.

Vaša modeling karijera krenula je prilično zapaženo, što vas je potaknulo na prva natjecanja i jeste li vjerovali u uspjeh?

Iskreno, sve je krenulo spontano. Prijavila sam se više iz znatiželje i nagovora ljudi oko sebe, ali sam jako brzo shvatila da se mogu vidjeti u tome. Oduvijek sam imala vjeru u sebe i nekako sam znala da mogu uspjeti u svemu što naumim ako budem uporna i svoja.

Gdje povlačite granicu između elegancije i provokativnosti? Jeste li ikad odbili angažman?

Granica je tamo gdje se ja više ne osjećam kao ja. Mogu biti ženstvena i senzualna, ali mi je važno da to ima neku mjeru. Jesam, znala sam odbiti angažmane jer sam naučila da nije svaka prilika dobra prilika ako se u tome ne pronalaziš.

Je li izgled više alat ili teret?

U poslu je definitivno alat, ali u svakodnevnom životu zna biti i teret. Ljudi često prvo steknu neki dojam na temelju izgleda, a tek kasnije upoznaju mene kao osobu. To je jednostavno dio svega ovoga.

Jeste li se susreli s predrasudama kao mlada majka u modelingu?

Naravno da jesam. Uvijek ima komentara i ljudi koji misle da nešto ne možeš jer si mlada majka. Mene to ne dira previše, najvažnije mi je da znam kakva sam majka svom djetetu, a ostalo je manje bitno.

Kako balansirate majčinstvo i posao?

Nije uvijek lako i zna biti kaotično, ali nekako se sve posloži. Ima dana kad je naporno, ali kad imaš razlog zbog kojeg sve to radiš, onda ideš dalje. Najvažnije mi je da vrijeme koje provodim s djetetom bude stvarno kvalitetno.

Kako muškarci reagiraju na vaš javni imidž?

Rekla bih da ima svega - neki su baš zainteresirani zbog toga, a neki se možda i povuku jer imaju neku svoju sliku u glavi. Meni je najbitnije da netko upozna mene kao osobu, a ne samo to što vidi izvana.

Jeste li zaljubljeni i kakav vas muškarac može osvojiti?

Nisam zaljubljena. A osvojiti me može muškarac koji je prije svega iskren, stabilan i pažljiv. Volim kad muškarac zna što želi i kad stoji iza svojih riječi i postupaka. Jako mi je važno i da ima poštovanja. Privlači me netko uz koga se mogu osjećati sigurno i opušteno, bez glume i dokazivanja. Na kraju mi je najbitnije da je dobar čovjek i da me prihvaća onakvu kakva jesam.

Imaju li muškarci predrasude prema uspješnim ženama koje su i majke?

Mislim da neki još uvijek imaju, pogotovo ako je žena samostalna i zna što želi. Ali isto tako vjerujem da pravi muškarac to neće gledati kao problem nego kao kvalitetu.

Kakva je Lukrecia kad se ugase reflektori?

Skroz normalna i jednostavna. Najviše volim mir, opuštenu atmosferu i vrijeme sa svojim ljudima. Bez šminke i reflektora sam zapravo najviše svoja.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Epstein doista likvidiran? Njegov brat najavljuje nove šokantne izvještaje: 'Nije se sam ubio'