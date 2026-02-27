Trump bivšeg UN-ovca postavio na čelo Odbora za mir: Evo tko je Nickolay Mladenov

Bivši bugarski ministar vanjskih poslova i posebni koordinator Ujedinjenih naroda za bliskoistočni mirovni proces od 2015. do 2020. stekao je povjerenje i izraelskih i palestinskih čelnika djelujući kao iskren posrednik koji je bio spreman kritizirati sve strane u razdobljima velikih napetosti.

Sada, kada je Nickolay Mladenov imenovan generalnim direktorom Trumpovog Odbora za mir i visokim predstavnikom za Gazu, to će povjerenje vjerojatno biti izuzetno vrijedno.

Foto: Wissam Nassar/Zuma Press/Profimedia

Čeka ga ogroman posao: on treba nadzirati prekid vatre između Izraela i Hamasa, provesti mirovni plan od 20 točaka koji je nastao uz posredovanje SAD-a, obnoviti Pojas Gaze, razoružati Hamas i podržati prijelaz na palestinsku tehnokratsku vladu u enklavi - sve to uz usklađivanje različitih geopolitičkih interesa, piše Deutsche Welle.

Veliki poznavatelj Bliskog istoka

Mladenov je započeo svoju političku karijeru u Bugarskoj kao zastupnik stranke desnog centra UDF. Kasnije je, kao kandidat stranke desnog centra GERB, postao jedan od prvih bugarskih zastupnika u Europskom parlamentu.

Kratko je obnašao dužnost bugarskog ministra obrane, a potom i ministra vanjskih poslova od 2010. do 2013. godine.

"Nickolay Mladenov bio je prvi (bugarski) ministar vanjskih poslova koji je imao tako detaljno znanje o Bliskom istoku. To je bila sjajna prilika za Bugarsku, jer je ubrzo nakon toga započeo rat u Siriji, a zatim i Arapsko proljeće", rekla je Vesela Černeva, zamjenica direktora Europskog vijeća za vanjske odnose (ECHR), koja je bila dio njegovog ureda dok je bio ministar vanjskih poslova.

Foto: Atilgan Ozdil/AFP/Profimedia

Černeva ga je opisala kao talentiranog komunikatora koji "diplomaciju ne vidi kao pregovarački adut". Mladenov je proširio bugarsku vanjsku politiku i poslovni angažman na Bliskom istoku, jačajući veze s Tunisom, Egiptom i Irakom.

Godine 2012. suočio se s jednim od svojih najvećih izazova kao ministar vanjskih poslova kada su vozač autobusa i pet izraelskih turista ubijeni u napadu samoubilačkog bombaša u zračnoj luci Burgas u jugoistočnoj Bugarskoj. Teroristički napad - najsmrtonosniji u novijoj povijesti zemlje - kasnije je pripisan Hezbollahu. Nakon njega, Mladenov je blisko surađivao s izraelskim dužnosnicima.

Pouzdani graditelj mostova

Nakon što mu je istekao mandat bugarskog ministra vanjskih poslova, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon ga je imenovao, posebnim izaslanikom UN-a za Irak na dvije godine. Nakon toga, Mladenov je preuzeo ulogu posebnog koordinatora UN-a za bliskoistočni mirovni proces.

U Jeruzalemu je izgradio povjerenje s izraelskim i palestinskim dužnosnicima, kao i s predstavnicima Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Hamasa, kojeg je EU označio kao terorističku skupinu.

Nickolay Mladenov i Ismail Haniyeh 2019. Foto: Hamas Media Office apaimages/imago stock&people/Profimedia

Za vrijeme mandata na mjestu izaslanika UN-a Mladenov je radio na deeskalaciji napetosti i održavanju rješenja po načelu dvije države. Također je zagovarao Abrahamove sporazume iz 2020., postignute uz posredovanje SAD-a, koji su donijeli normalizaciju diplomatskih odnosa između Izraela i Bahreina, UAE, Maroka i Sudana.

Dok su Palestinci na sporazume uglavnom gledali kao na izdaju svog cilja, Mladenov je bio uvjeren da će donijeti veću stabilnost regiji.

Kao posebni koordinator UN-a nije se ustručavao od kritika ni na račun izraelskih niti palestinskih aktera, osuđujući ubojstva (uključujući i ubojstva djece), širenje naselja na Zapadnoj obali i rakete koje pogađaju civilna područja.

"Ako vi kao UN nemate jasan stav o tim stvarima, ne možete biti vjerodostojni", rekao je Mladenov za The New York Times 2021. godine.

Logičan izbor za Odbor za mir?

Prema mišljenju Ruslana Trada, novinara i stručnjaka za vojne sukobe i Bliski istok, Mladenovljevo imenovanje za generalnog direktora Odbora za mir i visokog predstavnika za Gazu bilo je "logično" za one koji su upoznati s regionalnom dinamikom.

"Mladenov je najmanje kontroverzna osoba za ovu misiju", rekao je Trad za DW, dodajući da je Mladenovljev ugled među arapskim državama pozitivan i da mu se često pripisuje zbližavanje naizgled nepomirljivih strana.

"Njegovo iskustvo, ali i njegov doprinos potpisivanju Abrahamovih sporazuma iz 2020. u prvom mandatu predsjednika Trumpa, vjerojatno je jedna od stvari koje su zaslužile povjerenje američke administracije", rekla je Vesela Černeva za DW.

Iako još nije jasno koliko će Mladenov biti neovisan kada je riječ o donošenje odluka unutar Odbora za mir, jasno je da će biti odgovoran za provedbu druge faze primirja, koja uključuje razoružanje "sveg neovlaštenog osoblja" u Gazi i nadzor nad njezinom obnovom i sigurnošću.

To će se vjerojatno pokazati izuzetno teškim iz mnogo razloga uključujući, među ostalim, i činjenicu da, prema mišljenju Trada, Hamas i dalje namjerava ostati na vlasti. Štoviše, unatoč primirju, obje strane i dalje se međusobno optužuju za višestruka kršenja.

Govoreći u emisiji DW-a "Conflict Zone" povodom ovogodišnje Minhenske sigurnosne konferencije Mladenov je opisao mirovni plan za Gazu kao "jedinu opciju za nastavak bilo čega što ima smisla u Gazi i što zaustavlja ovaj rat i ne dopušta povratak nasilju".

Također je naglasio da se stvari moraju odvijati vrlo brzo, rekavši da je trenutno najveći rizik da realnost na terenu u Gazi bude zacementirana: "nije samo Gaza odijeljena od Zapadne obale i legitimne Palestinske uprave – postoji podjela unutar same Gaze, podjela na dvije zone".

Ruslan Trad smatra da će na njegov rad utjecati činjenica da je njegovu poziciju i misiju stvorila sadašnja američka administracija. Mladenov će morati "održati svoj ugled nekoga tko donosi odluke na temelju stručnosti, a ne političkog pritiska", kaže Trad za DW.

Veze s UAE-om i proeuropska uvjerenja

Prije nego što je prihvatio svoju novu ulogu, Mladenov je bio generalni direktor Diplomatske akademije Anwar Gargash sa sjedištem u UAE-u, koja obučava diplomate i donositelje odluka u vanjskoj politici. To je neke potaknulo na izražavanje zabrinutosti zbog njegovih veza s aktivnom vanjskom politikom UAE-a prema Gazi i Izraelu.

Istodobno, može se čuti da je on diplomat s jakim proeuropskim uvjerenjima.

Iako je većina država članica EU-a odbila pridružiti se Odboru za mir te umjesto toga poslala promatrače, bugarski diplomat se ovoga ponedjeljka sastao s ministrima vanjskih poslova Unije kako bi koordinirao napore.

Mladenov je za DW u Münchenu rekao: "Moj fokus sada je u potpunosti usmjeren na to kako možemo osigurati da tragedija koju Gaza predstavlja ne traje ni dana dulje nego što je trajala do sada."

POGLEDAJTE VIDEO Trump na Odboru za mir raspalio disco glazbu: 'Mislim da se moramo smiješiti'