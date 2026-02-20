Trump opet zaprijetio ratom, ali i pozdravio goste kojih nema: 'Kosovo, Srbija, ustanite!'

Osnovao je Odbor za mir pa zaprijetio ratom. Prijetnju iz govora ponovio je i u avionu za Georgiju. Ozbiljnost pokazuje i premještanje nosača zrakoplova u istočno Sredozemlje.

"Ili ćemo postići dogovor ili će to za njih biti vrlo nesretno. - Danas ste rekli 10 dana za postizanje dogovora? - Mislim da bi to trebalo biti dovoljno vremena, 10, 15 dana, toliko otprilike najviše", rekao je američki predsjednik Donald Trump. Dok najavljuje mogući napad na Iran, skuplja i kritike za Odbor. Jedine konkretne informacije nakon sastanka su obećane donacije devet zemalja u iznosu od oko 7 milijardi dolara za obnovu. Neke države ponudile su i trupe – neodređen broj najavili su Maroko, Kazahstan, Albanija i Kosovo, a najviše Indonezija.

"Pozdravljamo to i stoga potvrđujemo svoju obvezu da pridonesemo značajnim brojem vojnika, do 8000 ili više ako bude potrebno", rekao je Prabowo Subianto, predsjednik Indonezije.

Dubravki Šuici ništa sporno

Mjere Odbora, koji izlazi iz okvira onoga što je podržao UN, Trump je otkrio jučer. Plan je nadzirati UN, kojem sada nudi novac - iako je obustavio redovite uplate.

Europskoj povjerenici za Mediteran ništa sporno.

"Puno se pričalo o strahu da će zamijeniti UN. Nije bilo govora da će Odbor za mir zamijeniti UN; UN se treba transformirati, a ovaj Odbor za mir je dobrodošao", rekla je Dubravka Šuica, europska povjerenica za Mediteran, koja je sudjelovala kao promatrač u ime Europske komisije.

Francuska je prosvjedovala tvrdeći da ne predstavlja Europsku uniju — EK se danas branila od pitanja novinara… dok Šuica iz Washingtona poručuje: "Bilo je zanimljivo sudjelovati. Bilo je dobro sudjelovati, pokazali smo da smo simbolički za mir."

'Ovo su najveće svjetske vođe'

Većina zemalja odbila je ući u Trumpovu privatnu inicijativu, neke su poslale samo promatrače. Iako Trump i dalje tvrdi: "U smislu moći i prestiža, nikada ništa nije bilo ni blizu ovome, jer ovo su najveći svjetski vođe i gotovo svi su to prihvatili. A oni koji nisu – prihvatit će."

Samo su Bugarska i Mađarska članice EU čiji je premijer još jednom javno podržan pred izbore u travnju.

"Orban iz Mađarske ima moju potpunu i bezrezervnu podršku na izborima. Ne vole svi u Europi tu podršku, ali to je u redu", rekao je Trump.

O Melanijinom filmu: 'Kina su prepuna'

Pohvalio je i film prve dame, koji kritike nisu štedjele: "To je najprodavaniji dokumentarac u 20 godina. Možete li vjerovati? Kina su prepuna. Osobito žena. Vraćaju se i gledaju ga dva ili tri puta, četiri puta."

Pa još jednom ponovio tvrdnju da je donio mir u sedam dijelova svijeta.

Pozdravio i one kojih nema: 'Ustanite'

Trump je pozdravio i Srbiju, iako nikoga nije bilo: "Kosovo, Srbija, ustanite. Kakav posao! Hvala vam puno. Cijenimo to. I slažete se. A kad se ne budete slagali, nazvat ćete mene."

Hrvatska je kao promatrača poslala državnog tajnika. Većina zemalja, zbog opreza prema Trumpovim ambicijama, ipak se odlučila držati po strani.