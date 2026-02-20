Vrhovni sud blokirao Trumpa! 'Nametanje carina prekoračilo je zakonske okvire'

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u petak je odlučio da je predsjednik Donald Trump postupio protivno saveznom zakonu kada je samostalno uveo širok spektar carina diljem svijeta. Riječ je o ozbiljnom političkom i pravnom udarcu za Bijelu kuću jer su upravo carine bile jedan od ključnih stupova njegove vanjskopolitičke i ekonomske strategije, piše CNN.

Odluka se smatra jednim od najtežih poraza druge Trumpove administracije pred konzervativnom većinom Vrhovnog suda. Taj je sud tijekom prošle godine u više hitnih postupaka često donosio presude u korist predsjednika, uključujući predmete vezane uz imigracijsku politiku, razrješenja čelnika neovisnih agencija te značajna rezanja državne potrošnje.

Mišljenje većine napisao je predsjednik suda John Roberts, a suci su omjerom 6 prema 3 zaključili da je nametanje carina prekoračilo zakonske okvire.

„Predsjednik tvrdi da ima izvanrednu ovlast jednostrano uvoditi carine neograničenog iznosa, trajanja i dosega“, naveo je Roberts u obrazloženju presude. „S obzirom na širinu, povijest i ustavni kontekst takve ovlasti, potrebno je jasno odobrenje Kongresa kako bi je mogao primijeniti.“ Sud je pritom ocijenio da se izvanredne ovlasti na koje se Trump pozvao u ovom slučaju ne mogu smatrati dovoljnim pravnim uporištem.

