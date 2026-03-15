Pogledajte što su holivudske dive odjenule za 98. dodjelu Oscara

Večer dodjele Oscara velika je za sve filmoljupce, ali i za one koje vole modu! Glamur kakav se viđa na crvenom tepihu dodjele Oscara nemamo često priliku vidjeti pa nas upravo ovakve svečanosti iznimno i vesele!

Kako smo i mogli očekivati, a i kako smo naviknuli tijekom godina, dodjela je iznimno modno šarolika pa smo tako mogli vidjeti i neke wow, ali i neke manje očaravajuće modne odabire.

Među prvima je na crveni tepih stigla Demi Moore odjevena u zelenu haljinu s perjem, kreaciji talijanskog luksuznog brenda Gucci.

Jedna od najbolje odjevenih prema mišljenju modnih kritičara je Rose Byrne u prekrasnoj crnoj Dior haljini. Inače, Byrne je nominirana u kategoriji najbolje ženske glavne uloge. Njezina glavna konkurentica je Jessie Burkley, favoritkinja za ulogu u filmu "Hamnet" koja je stigla u ružičasto-crvenoj Chanel haljini. Također, u konkurenciji u istoj kategoriji nalazi se i Emma Stone, glumica koja je za ovu dodjelu stigla u srebrnoj haljini s potpisom Louisa Vuittona.