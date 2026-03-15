Božo Vrećo priredio spektakl! Vrtnjom u dugoj haljini i moćnim vokalima hipnotizirao Lisinski

Bosanskohercegovački umjetnik i jedan od najistaknutijih interpretatora sevdaha, Božo Vrećo (42), još je jednom potvrdio svoj status glazbenog fenomena nezaboravnim nastupom u Zagrebu. Vrećo je u sinoć održao svoj osmi trijumfalni koncert u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

U prepoznatljivom avangardnom stilu, odjeven u dugačku bijelu haljinu, Božo Vrećo je svojom nevjerojatnom vokalnom interpretacijom i scenskim pokretom dominirao pozornicom. Snimke otkrivaju njegovu jedinstvenu sposobnost spajanja tradicionalnog sevdaha s modernim i ekspresivnim plesnim elementima, uključujući hipnotičke vrtnje koje su postale njegov zaštitni znak. Vidljiva je i njegova bliska interakcija s publikom, kojoj se u jednom trenutku pridružio, pjevajući i plešući među oduševljenim posjetiteljima u prvim redovima.

Nakon zagrebačkog trijumfa, kako je i najavljeno, glazbena čarolija Bože Vreće seli se dalje. Njegov idući nastup zakazan je već za utorak, 17. ožujka, u Istarskom narodnom kazalištu u Puli.