Jedva smo je prepoznali: Pogledajte kako danas izgleda slatkica koju smo obožavali u 90-ima

Na crveni tepih Dolby Theatrea u kojem se večeras održava dodjela Oscara među prvima je stigla Alicia Silverstone, 49-godišnja glumica koja je u devedesetima bila jedna od glavnih lica filmova.

Proslavila ju je, naime, uloga u filmu "Clueless", no nekoliko godina kasnije odlučila je napustiti Hollywood...

Ipak, ljubav prema glumi natjerala ju je da se vrati svijetu filma, a u protekloj smo je godini gledali u filmu "Bugonia" koji ove godine ima čak šest nominacija za Oscar.