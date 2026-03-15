More, ledenjaci i surova klima: Grenland kakav se rijetko može vidjeti, ali - nije za svakoga

Grenland, najveći otok na svijetu, zemlja je arktičkih prostranstava, ledene ploče i razvedenih fjordova. Većinu teritorija prekriva led, dok je stanovništvo koncentrirano uz obalu, u manjim, izoliranim gradovima i naseljima.

Poznat po surovoj klimi, čistom zraku i netaknutoj prirodi, Grenland privlači one koji traže tišinu, prostor i drukčiji ritam života.

U ovoj galeriji predstavljamo fotografije iz privatne arhive Domagoja Kunića, koji nam je ustupio najljepše prizore iz različitih dijelova Grenlanda. Među njima su šarene kuće snimljene pod snijegom, ali i ljetnim suncem, prizori arktičkog cvijeća koje svjetluca, kao i more i razvedenu obalu s plutajućim santama leda.

Objektivom je zabilježio i ledenjake, otvorene krajolike te sirovu, netaknutu prirodu koja definira život na krajnjem sjeveru.