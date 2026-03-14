Dama s dugim bobom u bež sakou i kožnoj suknji ukrala sve poglede na zadarskoj špici

Sunčano vrijeme uz povremenu naoblaku i jugo izmamili su brojne Zadrane i turiste na subotnju špicu u središtu grada Svetog Donata, koja je i ovoga puta poslužila kao mala modna pista tik do mora. Na fotografijama Bojana Bogdanića u galeriji portala eZadar mogli su se vidjeti proljetni trendovi – od laganih kaputa i sakoa do suknji od kože i neutralnih tonova koji dominiraju sezonom.

Posebnu je pažnju privukla jedna dama s dugačkim, razbarušenim bobom u stilu pariškog šika. U bež sakou i smeđoj kožnoj suknji prošetala je gradom kao da pozira za naslovnicu modnog časopisa, pokazujući kako se jednostavni komadi mogu pretvoriti u efektan proljetni outfit.