Atraktivna Marta ulazi u ring? Borba pred 80.000 gledatelja mogla bi potresti cijelu Španjolsku

U svijetu u kojem se granice između sporta, zabave i društvenih mreža brišu, “La Velada del Año VI” izdvaja se kao događaj koji nadmašuje sve ostale. Boksački spektakl španjolskog streamera Ibaija Llanosa, zakazan za 25. srpnja 2026., ponovno je dokazao moć digitalnih medija i influencera, a ovog puta u glavnoj borbi naći će se dvije zvijezde čija popularnost nadilazi internet: Marta Díaz i Tatiana Kaer.

Stadion La Cartuja u Sevilli ugostit će 80.000 gledatelja uživo, a sve ulaznice rasprodane su u samo tri sata. Prijenos preko Twitcha očekuje rekordnu gledanost, nadmašujući prošlogodišnji rekord od 10,8 milijuna istovremenih gledatelja. Ovogodišnji program uključuje deset borbi, ravnomjerno raspoređenih između muških i ženskih parova, no upravo meč između Díaz i Kaer već sada se smatra najiščekivanijim.

Tatiana Kaer uskočila je u zadnji tren, zamijenivši Carolinu Monclús, što je odmah unijelo napetost u pripreme. Marta je javno pozvala Tatianu na maksimalnu ozbiljnost, dok je Tatiana hladno odgovorila da je posvećena treningu, čime je započelo rivalstvo koje nadilazi sam sport.

Marta Díaz (23) nije samo lifestyle influencerica s dokumentarnom serijom na Prime Video; ona je i bivša djevojka španjolskog nogometnog reprezentativca Sergia Reguilóna, što ju je učinilo prepoznatljivim licem na tribinama najvećih stadiona. Za Martu je ovaj meč osobni trijumf – nakon teške ozljede koljena povratak u ring simbolizira snagu i odlučnost.

Tatiana Kaer (19), viralna zvijezda TikToka s više od 19 milijuna pratitelja, ulazi u ring podržana od Héctora Forta, mladog talenta FC Barcelone. Za Tatianu ovo je prilika da transformira svoj imidž i pokaže da je više od plesnih videa i modnih editorijala – dokazati se kao sportašica i profesionalka.

Meč u Sevilli neće biti samo borba dviju influencerica. To je sukob generacija, slavnih svjetova i osobnih priča, gdje se glamur i sport spajaju na neočekivan način. Dok Marta traži iskupljenje i povratak na vrh, Tatiana želi potvrditi da njezina moć nije ograničena samo na ekran.

