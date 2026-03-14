Vikend prepun uzbuđenja: Derby della Učka, druga utrka Formule 1 i prilika za iskupljenje Ljutić

Pred nama je vikend koji će ljubitelje sporta prikovati za naslonjače. Od ranih jutarnjih sati pa sve do kasno u noć, na rasporedu su ključni događaji u nizu sportova. Formula 1 vraća se u Kinu, Svjetski skijaški kup ulazi u završnu fazu, teniska elita bori se za prestižni naslov u Indian Wellsu, a nogometna uzbuđenja dosežu vrhunac, kako u SuperSport HNL-u, tako i u najjačim europskim ligama. Pripremite se za dva dana vrhunskog sporta, a mi vam donosimo detaljan pregled svega što vas čeka i gdje to možete pratiti.

Subota: Od skijaških staza Courchevela do nogometnih klasika

Sportski dan otvara F1, Subotnji program započinje rano, već u 4.00 sati, kada kreće sprint utrka, koju možete gledati u prijenosu na RTL 2 i platformi VOYO. Nekoliko sati kasnije, u 8.00, slijedi ono najvažnije: kvalifikacije koje će odrediti startni poredak za nedjeljnu Veliku nagradu Kine. Prijenos kvalifikacija također je na RTL 2 i platformi VOYO.

Nakon što je u petak u Courchevelu legendarni Švicarac Marco Odermatt osigurao peti uzastopni Veliki kristalni globus te Mali globus u spustu, skijaška karavana nastavlja s natjecanjima. Muškarci će se u subotu od 11:30 sati na impresivnoj stazi L'Éclipse boriti za bodove u superveleslalomu. S obzirom na Odermattovu dominantnu formu, očekuje se novi spektakl. U isto vrijeme, skijašice sele u švedski Åre, gdje je na rasporedu veleslalom s prvom vožnjom u 10:00 i drugom u 13:00 sati. Borba za naslov u ženskoj konkurenciji i dalje je potpuno otvorena, a u njoj se natječe i naša Zrinka Ljutić. Prijenose s obje lokacije moći ćete pratiti na programima Eurosporta i HRT-a 2.

Ljubitelji oktanskog cirkusa svoj će fokus usmjeriti prema Šangaju, gdje se vozi Velika nagrada Kine. Kvalifikacije su na rasporedu u 08:00 sati po našem vremenu, a prijenos je osiguran na SportKlubu.

Nogometni program u subotu nudi pregršt uzbuđenja. U domaćem prvenstvu Osijek od 15:30 igra protiv Gorice u utakmici koja za "Bijelo-plave" može značiti bijeg na +6 od Vukovara i samo bod zaostatka za osmim mjestom, na kojemu je Gorica.. Dinamo na Maksimiru od 17:15 sati dočekuje Slaven Belupo u utakmici u kojoj traži nastavak pobjedničkog niza. Ovaj susret možete pratiti na MAXSport 1 kanalu. Gotovo istovremeno kreću i dvoboji u najjačim europskim ligama. U Bundesligi nas od 15:30 sati čeka veliki derbi između Bayera iz Leverkusena i minhenskog Bayerna. U talijanskoj Serie A, Inter će od 15:00 sati snage odmjeriti s uvijek neugodnom Atalantom, dok Premier liga od 18:30 sati nudi dva zanimljiva ogleda: Arsenal protiv Evertona i Chelsea protiv Newcastlea. Sve utakmice iz europskih liga dostupne su na kanalima Arena Sporta.

Nedjelja: Utrka u Šangaju, derbiji HNL-a i veliko finale u pustinji

Nedjeljno jutro ponovno je rezervirano za Formulu 1. Glavna utrka za Veliku nagradu Kine starta u 08:00 sati, a ljubitelji najbržeg sporta na svijetu moći će uživati u izravnom prijenosu na SportKlubu.

Nakon F1, pažnja se seli na domaće nogometne terene, gdje nas očekuju dvije ključne utakmice u borbi za vrh ljestvice. Hajduk na Poljudu od 15:00 sati dočekuje Lokomotivu, dok će Rijeka na Rujevici od 17:45 sati ugostiti Istru 1961. Obje utakmice od presudne su važnosti za rasplet prvenstva i obje se prenose na MAXSport 1. Nedjeljna nogometna večer donosi i europske poslastice. U Engleskoj se od 17:30 sati sastaju Liverpool i Tottenham, u Italiji nas čeka derbi između Lazija i Milana s početkom u 20:45, a program zaključuje španjolski klasik između Barcelone i Seville u 21:00 sat. Svi ovi susreti bit će dostupni na programima Arena Sporta.

Za kraj vikenda, poslastica za sve ljubitelje tenisa. Na rasporedu su finala prestižnog BNP Paribas Opena u Indian Wellsu. U ženskom finalu, koje se očekuje oko 19:00 sati, gledat ćemo reprizu finala Australian Opena između Arine Sabalenke i Elene Ribakine. Njihovo rivalstvo jedno je od najvećih u modernom tenisu, a iako Sabalenka vodi 8-7 u međusobnim dvobojima, Ribakina je slavila u četiri od pet finala, uključujući i ono u Kaliforniji 2023. godine. Nakon dama, na teren će i muškarci u borbi za jedan od najcjenjenijih trofeja na Touru. Oba finalna meča moći ćete pratiti uživo na SportKlubu.

