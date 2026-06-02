JAO /

Rujevica je utihnula: Pogledajte kako je Belgija šokirala Hrvatsku
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Šutalova nespretna reakcija pokazala se presudnom

2.6.2026.
19:43
M.G.
Hrvatska nogometna reprezentacija u prijateljskoj utakmici protiv Belgije naša se u rezultatskom zaostatku u 38. minuti.

Tada su Belgijci poveli pogotkom Yourija Tielemansa koji je pogodio nakon prodora i ubacivanja Dokua na koji hrvatski branič Šutalo nije dobro reagirao i praktički je asistirao belgijskom strijelcu.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Utakmica protiv Belgije za hrvatsku je predzadnji test za nadolazeće Svjetsko prvenstvo

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBelgijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
