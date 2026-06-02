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RTL-ov reporter Petar Panjkota briljirao u Potjeri: S partnericom nadmudrio Moranu i osvojio 14.500 eura

RTL-ov reporter Petar Panjkota briljirao u Potjeri: S partnericom nadmudrio Moranu i osvojio 14.500 eura
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Foto: HRT

U jubilarnoj 1850. epizodi Potjere Petar Panjkota odigrao je ključnu ulogu u pobjedi svoje ekipe nad Moranom Zibar, a u dramatičnom finišu zajedno su došli do osvojenih 14.500 eura

2.6.2026.
20:33
Hot.hr
HRT
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RTL-ov reporter Petar Panjkota i studentica matematike Tamara Matuško zajedno su obilježili jubilarno 1850. izdanje kviza Potjere na HRT-u, u emisiji koja je donijela uzbuđenje, preokrete i na kraju – zajedničku pobjedu vrijednu 14.500 eura

Iako je lovkinja Morana Zibar slavila rođendan, večer je ipak prošla u znaku ovih dvoje natjecatelja koji su u ključnim trenucima pokazali znanje i mirnu glavu pod pritiskom.

Reporter sa šesnaest godina iskustva u novinarstvu Petar Panjkota te legendarno lice Direkta Mojmire Pastorčić, veliki je novinarski ekspert za vanjsku politiku i sport. Pratio je uživo američke predsjedničke izbore kada je pobijedio Barack Obama i Donald Trump, a u svojoj bogatoj karijeri radio je brojne intervjue s političarima poput Aleksandra Vučića Kolinde Grabar-Kitarović, ali i svjetski poznatim sportašima poput Shaquillea O’Neala i drugih.

U brzoj minuti Potjere osvojio je 1.500 eura, a nakon toga je hrabro prihvatio višu ponudu od 5.500 eura i nastavio igru u visokom ritmu. Iako nije bio bez grešaka, u presudnim trenucima držao je stabilnost i ostao u igri do samog kraja.

Uz njega je jednako važnu ulogu imala i Tamara Matuško, koja je u brzoj minuti osvojila 2.500 eura, a potom prihvatila višu ponudu od 9.000 eura i uspješno je obranila. Upravo njihov zajednički učinak doveo je ekipu do ukupnih 14.500 eura uoči završne potjere.

RTL-ov reporter Petar Panjkota briljirao u Potjeri: S partnericom nadmudrio Moranu i osvojio 14.500 eura
Foto: HRT

Kapetan ekipe, magistar matematike iz Vrgorca Josip Buklijaš, u brzoj minuti osvojio je 3.000 eura te prihvatio višu ponudu no Morana Zibar bila je bolja. Sličan scenarij ponovio se i s informatičarom iz Čakovca Ivicom Cilarom, koji je nakon osvojenih 3.000 eura i odabrane više ponude od 11.000 eura također ispao iz igre.

U završnoj potjeri Petar i Tamara krenuli su s devet koraka prednosti, što se pokazalo važno, iako to nije i garancija mirne završnice.Premda nisu briljirali kroz sva pitanja, pokazali su koncentraciju u ključnim trenucima te je uspjeli vratiti na tri od šest točnih odgovora.

U napetom finišu održali su prednost i priveli igru kraju u svoju korist. Na kraju večeri – slavlje i zajednički osvojeni iznos kojim su Petar Panjkota i Tamara Matuško zaključili jednu od zanimljivijih epizoda jubilarnog izdanja Potjere.

Petar PanjkotaKvizPobjednik
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