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ISTRAGA NA BRAČU /

Policija kod 61-godišnjaka pronašla čitav arsenal oružja, ali tu nije bio kraj iznenađenjima

Policija kod 61-godišnjaka pronašla čitav arsenal oružja, ali tu nije bio kraj iznenađenjima
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Foto: PU splitsko-dalmatinska

Protiv njega je podnesena i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

3.8.2026.
14:33
danas.hr
PU splitsko-dalmatinska
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Policija na Braču dovršila je kriminalističko istraživanje protiv 61-godišnjaka zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Tijekom pretrage njegova doma policija je pronašla i oduzela ručnu bombu bez upaljača, 151 gram baruta, pušku s užlijebljenim cijevima, ciljnikom i prigušivačem, upaljač za topničko streljivo, još dvije puške, pištolj, 140 komada različitog streljiva i 500 kapsula.

Muškarcu je oduzeta i jedna amfora za koju je utvrđeno da nije registrirana. O cijelom slučaju bit će obaviješten Inspektorat zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija radi pokretanja prekršajnog postupka, jer je muškarac počinio prekršaj iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Policija ga je prijavila i zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, a protiv njega je podnesena i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

BračPolicijaOružjeBarutAmfora
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