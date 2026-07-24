Uznemirujuće: Došli su zbog nasilja u obitelji, a ono što je uslijedilo nisu očekivali

Zagrebačka policija je objavila priopćenje o uznemirujućem slučaju koji su razotkrili nakon početne dojava o nasilju u obitelji. To je, kako pišu, bio tek prvi korak rada policije koji je uslijedio.

Naime, sumnja se da je 76-godišnji muškarac počinio nasilje nad 78-godišnjom članicom obitelji, ali uz to je i da je nedozvoljeno posjedovao, izrađivao i nabavljao oružje i eksplozivne tvari.

"Sumnja se da je u srijedu, 22. srpnja u jutarnjim satima na području Peščenice 76-godišnjak počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, te je zagrebačka policija u nastavku kriminalističkog istraživanja, sveobuhvatnim pristupom provela i daljnje mjere i radnje rezultat kojih je bio pronalazak nedozvoljenog oružja i eksplozivnih sredstava.

Na adresi stanovanja na području Peščenice, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su potaknuti sumnjom u kazneno djelo nasilja u obitelji te u nastavku kriminalističkog istraživanja potvrdili sumnju te utvrdili da je osumnjičeni 76-godišnjak, protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno nabavio vatreno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva čije je nabavljanje građanima zabranjeno te takvo oružje skrivao u kući na području Peščenice.

U kući na području Peščenice u kojoj stanuje osumnjičeni 76-godišnjak, policajci su pronašli i oduzeli: jednu automatsku pušku, tri spremnika za automatsku pušku sa 70 komada streljiva, jedan redenik s ukupno 18 komada streljiva, 13 komada raznog streljiva, dvije ručne bombe, minobacačka mina i jedna vježbovna tromblonska mina.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

'Manje oružja - manje tragedija'

Policija podsjeća građane da je još uvijek u tijeku provođenje akcije 'Manje oružja - manje tragedija'.

"Prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni niti prekršajni postupak, ukoliko oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti.

Kampanja Ministarstva unutarnjih poslova 'Manje oružja, manje tragedija' provodi se od 2007. godine s ciljem poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, bez sankcija", piše policija.