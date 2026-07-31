Zaustavili ih s 80 kg duhana, a onda su im pretražili kuće: Pogledajte što su tamo našli

Policija je u srijedu oko 16.25 sati, između mjesta Kula i Poreč, zaustavila automobil u kojem su bili 64-godišnji vozač i 44-godišnjakinja. Prevozili su sitno rezani duhan na kojem nije bilo nadzornih markica Ministarstva financija, javlja Policijska uprava požeško-slavonska.

Foto: PU požeško-slavonska

Dvojac je prevozio ukupno 80 kilograma duhana.

Policija je pretražila i kuće na području Čaglina kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Pronašli su automatsku pušku s dva pripadajuća spremnika, pušku s užljebljenom cijevi, zračnu pušku, 116 komada streljiva te 15 kilograma sitno rezanog duhana i opremu za punjenje cigareta.

Foto: PU požeško-slavonska

Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela nedozvoljene trgovine.

Foto: PU požeško-slavonska

Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja nabave i posjedovanja oružja građana te kaznena prijava zbog kaznenih djela nedozvoljene trgovine i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.