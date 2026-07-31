FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI ULOV /

Zaustavili ih s 80 kg duhana, a onda su im pretražili kuće: Pogledajte što su tamo našli

Zaustavili ih s 80 kg duhana, a onda su im pretražili kuće: Pogledajte što su tamo našli
×
Foto: PU požeško-slavonska

Dvojac je prevozio ukupno 80 kilograma duhana

31.7.2026.
10:39
danas.hr
PU požeško-slavonska
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Policija je u srijedu oko 16.25 sati, između mjesta Kula i Poreč, zaustavila automobil u kojem su bili 64-godišnji vozač i 44-godišnjakinja. Prevozili su sitno rezani duhan na kojem nije bilo nadzornih markica Ministarstva financija, javlja Policijska uprava požeško-slavonska.

Zaustavili ih s 80 kg duhana, a onda su im pretražili kuće: Pogledajte što su tamo našli
Foto: PU požeško-slavonska

Dvojac je prevozio ukupno 80 kilograma duhana.

Policija je pretražila i kuće na području Čaglina kojima se koriste 44-godišnjakinja i 64-godišnjak. Pronašli su automatsku pušku s dva pripadajuća spremnika, pušku s užljebljenom cijevi, zračnu pušku, 116 komada streljiva te 15 kilograma sitno rezanog duhana i opremu za punjenje cigareta.

Zaustavili ih s 80 kg duhana, a onda su im pretražili kuće: Pogledajte što su tamo našli
Foto: PU požeško-slavonska

Protiv 44-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela nedozvoljene trgovine.

Zaustavili ih s 80 kg duhana, a onda su im pretražili kuće: Pogledajte što su tamo našli
Foto: PU požeško-slavonska

Protiv 64-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja nabave i posjedovanja oružja građana te kaznena prijava zbog kaznenih djela nedozvoljene trgovine i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

PolicijaDuhanOružje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike