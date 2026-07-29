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Uhvaćena na 'Tuđmanu': Mađarska državljanka pokušala unijeti robu vrijednu 13.733 eura

Uhvaćena na 'Tuđmanu': Mađarska državljanka pokušala unijeti robu vrijednu 13.733 eura
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Foto: Carinska uprava

Na mjestu događaja obračunat joj je i naplaćen uvozni carinski dug u iznosu od 4236,37 eura

29.7.2026.
9:49
Jaga Komazec
Carinska uprava
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Carinici u zagrebačkoj zračnoj luci "Franjo Tuđman" spriječili su pokušaj nezakonitog unosa odjeće i ženske kožne torbe ukupne vrijednosti 13.733 eura.

Mađarska državljanka doputovala je 28. srpnja letom iz Istanbula te je carinskoj kontroli pristupila kroz zeleni prolaz, namijenjen putnicima koji nemaju robu za prijaviti.

Pregledom prtljage pronađeni su neprijavljeni odjevni predmeti i torba, a njihova je vrijednost utvrđena prema priloženom računu.

Putnici je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 3600 eura. Na mjestu događaja obračunat joj je i naplaćen uvozni carinski dug u iznosu od 4236,37 eura.

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