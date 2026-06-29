Liječnik brutalno ubio djevojku, a sad tvrdi: 'Nisam ja. Gledao sam utakmicu Engleske i Hrvatske'

Britanski državljanin Matthew Foster-Smith (46), bivši liječnik iz Poolea u engleskoj grofoviji Dorset, izručen je Kolumbiji nakon što je uhićen u zračnoj luci u Quitu u Ekvadoru tijekom pokušaja bijega. Kolumbijske vlasti sumnjiče ga za brutalno ubojstvo 36-godišnje kolumbijske manekenke Natalije Villalbe u njezinu stanu u Bogoti, piše The Sun.

Foto: Facebook/Machi/Screenshot

Nakon petodnevne međunarodne potrage, Foster-Smith je avionom prebačen u Bogotu, gdje će se suočiti s optužbom za teško kazneno djelo femicida, za koje je u Kolumbiji predviđena zatvorska kazna od 40 do 50 godina.

Foto: Facebook/Machi/Screenshot

Prema navodima istražitelja, zločin se dogodio u stanu na sedmom katu stambene zgrade Morph Chico u Bogoti. Tužitelji tvrde da je osumnjičenik brutalno tukao 36-godišnju ženu te da je za ubojstvo upotrijebio jedan od triju teških predmeta pronađenih u stanu.

Tijelo pronađeno u koferu

Nakon zločina navodno je pokušao prikriti tragove. Sigurnosne kamere snimile su muškarca za kojeg istražitelji vjeruju da je Foster-Smith kako odnosi posteljinu u praonicu rublja unutar zgrade prije nego što je napustio mjesto događaja. Natalijino tijelo pronašla je čistačica u ponedjeljak. Tijelo je bilo u koferu ispod uključenog tuša.

Foto: Facebook/Machi/Screenshot

Nakon što je napustio Kolumbiju preko međunarodnog graničnog prijelaza Rumichaca prema Ekvadoru, Foster-Smith je nekoliko dana bio u bijegu. Uhićen je u zračnoj luci Quito dok je, prema pisanju medija, planirao otputovati u Nizozemsku.

Kod sebe je imao putovnicu izdanu 2022. godine na ime Foster Martinson. Istražitelji sada provjeravaju je li riječ o legalnoj promjeni identiteta ili dokumentu koji je koristio kako bi prikrio svoju prošlost.

Tvrdio da ima alibi

Nekoliko sati prije uhićenja Foster-Smith je u razgovoru za britanske medije odbacio optužbe, tvrdeći da u vrijeme ubojstva nije bio u stanu žrtve, već u baru gdje je gledao nogometnu utakmicu između Engleske i Hrvatske. Međutim, istražitelji navode kako se navodno ubojstvo dogodilo dan nakon te utakmice, između 11.30 i 17.30 sati, zbog čega njegov iskaz, prema dosadašnjim saznanjima, ne potvrđuje alibi.

Osumnjičenik je također tvrdio da je pobjegao iz Kolumbije jer je primao prijetnje smrću od lokalnih kriminalnih skupina.

Foster-Smith je i ranije bio poznat britanskom pravosuđu. Godine 2020. osuđen je na 18 mjeseci zatvora zbog uhođenja bivše supruge i objavljivanja osvetničke pornografije na internetu. Nakon izlaska iz zatvora ponovno je bio predmet policijskih istraga zbog uhođenja druge žene, kojoj se, prema navodima britanskih medija, učestalo pojavljivao ispred radnog mjesta i organizirao navodno slučajne susrete na javnim mjestima.

Kolumbijske vlasti nastavljaju kriminalističku istragu kako bi utvrdile sve okolnosti ubojstva, uključujući motiv zločina i način na koji je osumnjičenik planirao bijeg iz zemlje.