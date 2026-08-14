Uoči blagdana Velike Gospe: Donosimo vodič kroz slavlja u hrvatskim marijanskim svetištima

Diljem Hrvatske, 15. kolovoza dan je posebnog duhovnog značaja i svečanosti. Blagdan Velike Gospe, Uznesenja Blažene Djevice Marije, nadilazi status državnog blagdana i neradnog dana; on je duboko ukorijenjen u nacionalni identitet.

Toga dana tisuće vjernika hodočaste u marijanska svetišta kako bi sudjelovali u misnim slavljima i procesijama, čime se stoljetna vjera isprepliće s narodnim običajima. To je dan kada javni život u Hrvatskoj usporava u znaku odavanja počasti nebeskoj zaštitnici.

Stoljetna odanost i duboki korijeni

U temelju proslave nalazi se katolička dogma prema kojoj je Djevica Marija, na kraju svog zemaljskog života, dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Iako je papa Pio XII. ovu istinu vjere službeno proglasio tek 1950. godine, vjerovanje u Marijino uznesenje prisutno je od ranih početaka kršćanstva. Za vjernike, taj čin predstavlja krunu Marijinog života i simbol nade u uskrsnuće i vječni život.

U hrvatskom narodu, štovanje Djevice Marije ima iznimno dugu i bogatu povijest. Tijekom teških povijesnih razdoblja, Hrvati su joj se utjecali kao svojoj zaštitnici i "kraljici Hrvata". Ta se duboka povezanost očituje u više od 1.100 vjerskih objekata, uključujući osam katedrala, posvećenih upravo njoj. Najstariji sačuvani lik, Pralik Gospe Velikog Zavjeta, pronađen u crkvi svete Marije u Kninu, datira iz 11. stoljeća, što svjedoči o neraskidivoj vezi koja traje do danas.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Programi u glavnim svetištima

Na blagdan Velike Gospe, rijeke hodočasnika slijevaju se u marijanska svetišta diljem zemlje. Svako od njih ima svoje posebnosti i bogat program koji okuplja vjernike iz svih krajeva.

Hodočasničke procesije i svečane mise u marijanskim svetištima diljem zemlje svjedoče o dubokoj i postojanoj vjeri, ali i o snazi tradicije koja se prenosi s generacije na generaciju, slaveći nadu, obitelj i nacionalni identitet.

Marija Bistrica

Kao nacionalno svetište, Marija Bistrica tradicionalno je središte proslave. Slavlje započinje već uoči blagdana, 14. kolovoza, kada se u večernjim satima održava procesija sa svijećama i "Put svjetla" na Bistričkoj kalvariji od 20.30 sati.

Na sam dan Velike Gospe, 15. kolovoza, mise se služe tijekom cijelog dana, s rasporedom u 6.00, 7.30, 10.00, 16.00, 18.00 i 20.00 sati. Središnje euharistijsko slavlje u 10:00 sati predvodi zagrebački nadbiskup.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sinj

U Sinju, proslava je vezana uz Čudotvornu Gospu Sinjsku. Već uoči blagdana, 14. kolovoza, održavaju se brojne mise, a na Starom gradu organizira se cjelonoćno bdjenje. U 8 sati na Gradu će se slaviti sveta misa, a tijekom dana održava se Vigilija Gospi Sinjskoj. Molitva krunice u crkvi započinje u 17.15 sati. U 18 sati slijede Pohvale Gospi Sinjskoj i sveta misa na Trgu dr. Franje Tuđmana, kojoj će predsjedati generalni ministar Reda manje braće fra Massimo Fusarelli. Cjelonoćno bdjenje na Gradu održavat će se od 22 sata do 6 sati ujutro, navodi portal Gospa Sinjska.

Na svetkovinu Velike Gospe, 15. kolovoza jutarnje mise bit će služene u 4, 5, 6, 7 i 8 sati. Sveta misa na Gradu predviđena je u 7 sati. Središnji dio proslave bit će procesija Gradom, nakon koje će u 9.30 sati uslijediti sveta misa na Trgu dr. Franje Tuđmana. Misnim slavljem predsjedat će nadbiskup Zdenko Križić, splitsko-makarski nadbiskup. Poslijepodnevne i večernje svete mise održat će se u 15, 16, 16 i 21 sat. Večernja sveta misa na Trgu dr. Franje Tuđmana bit će u 18 sati, a predvodit će je fra Siniša Balajić, provincijal.

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Trsat

Svetište Majke Božje Trsatske u Rijeci, jedno od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj, za blagdan se priprema trodnevnicom.

Središnju svetu misu, koja se slavi kao zavjetna misa Riječke nadbiskupije i grada Rijeke, i ove će godine u 10 sati predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, navodi Ri nadbiskupija.

Na sam blagdan svete mise bit će služene u više termina tijekom dana, i to u 6, 7, 8.30, 10, 11.30 i 18.30 sati. Večernje misno slavlje u 18.30 sati predvodit će fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.

Aljmaš

U srcu Slavonije, svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu glavno je hodočasničko odredište. Proslava i ovdje započinje dan ranije, 14. kolovoza, pobožnošću Križnog puta i večernjom procesijom sa svijećama.

Petak, 14. kolovoza u 17.30 je Križni put na aljmaškoj Kalvariji, u 19 sati sveta misa, a potom euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. U 21 sat slijede procesija sa svijećama do kapelice Gospe pod Lipom i marijanska pobožnost, dok je u 22 sata misa za mlade. Mise su u 19 i 22 sata.

Subota, 15. kolovoza, na svetkovinu Velike Gospe mise će biti služene u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Misa u 12 sati bit će za stradalnike Domovinskog rata, a ona u 18 sati za mlade bračne parove i njihovu djecu, uz blagoslov djece na kraju slavlja.

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