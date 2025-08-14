Što se jede za Veliku Gospu diljem Hrvatske? Donosimo dva recepta za svečani obiteljski ručak

Blagdan Velike Gospe, koji se slavi 15. kolovoza, jedan je od najvažnijih vjerskih i državnih blagdana u Hrvatskoj. To je dan kada rijeke hodočasnika kreću prema marijanskim svetištima, dan obiteljskog okupljanja i dan kada se tradicija slavi ne samo u molitvi, već i za bogatim blagdanskim stolom.

Iako Velika Gospa, za razliku od Božića ili Uskrsa, nema jedno, strogo definirano jelo, diljem zemlje pripremaju se svečani objedi koji odražavaju bogatstvo i raznolikost hrvatske gastronomije. Od dalmatinske janjetine s ražnja do zagorske purice s mlincima, blagdanski stol postaje pozornica na kojoj oživljavaju okusi i mirisi generacijama čuvane kulinarske baštine.

Dalmacija i Zagora: Od janjetine s ražnja do čuvene pašticade

U Dalmaciji, gdje je kult Djevice Marije iznimno snažan, Velika Gospa ima poseban značaj. Srce proslave je u Sinju, gdje se tisuće vjernika okupljaju kako bi odali počast Čudotvornoj Gospi Sinjskoj, čiji je zagovor, prema predaji iz 1715. godine, spasio grad od osmanske opsade. Ta duboka povezanost s blagdanom prenijela se i na stol.

Apsolutni kralj velikih dalmatinskih proslava, pa tako i Velike Gospe, jest janjetina s ražnja. To nije samo jelo, već društveni ritual. Od ranog jutra, muškarci se okupljaju oko vatre, polako okrećući janjce na ražnju dok se miris pečene janjetine širi zrakom. Ova tradicija toliko je ukorijenjena da su je hrvatski iseljenici, poput onih u Chicagu, prenijeli kao središnji dio svoje proslave Velike Gospe, gdje se ispeče i do stotinu janjaca. Tajna je u jednostavnosti: samo sol i vatra, te vještina majstora koji zna kada je meso savršeno pečeno – s hrskavom, zlatnom koricom i sočnom unutrašnjošću.

Uz janjetinu, za svečanije obiteljske ručkove priprema se i "kraljica dalmatinske kuhinje" – pašticada. Ovo jelo od goveđeg buta, koje se satima marinira i potom polako krčka u bogatom umaku od vina, povrća i suhih šljiva, simbol je strpljenja i ljubavi utkane u pripremu hrane. Poslužena s domaćim njokima, pašticada je jelo rezervirano za najvažnije trenutke. Na otocima, poput Mljeta, na stolu će se naći i lokalni specijaliteti kao što su mljetski makaruli ili jela pripremljena "ispod peke", gdje se meso ili hobotnica polako peku pod željeznim zvonom prekrivenim žeravicom.

Kontinentalna Hrvatska: Svečani objed uz puricu i mesne delicije

Dok obalom dominiraju okusi Mediterana, unutrašnjost Hrvatske nudi drugačiju, ali jednako bogatu paletu svečanih jela. U Hrvatskom zagorju, Međimurju i Podravini, za velike obiteljske proslave često se priprema purica s mlincima. Iako se najčešće veže uz božićni ručak, sočna pečena purica, poslužena s tankim pečenim tijestom koje je upilo slasne sokove od pečenja, neizostavan je dio svake veće gozbe.

Istočnije, u Slavoniji i Baranji, gdje su proslave nezamislive bez velikog društva, pripremaju se jela u kotliću. Čobanac, pikantni gulaš od više vrsta mesa, i fiš paprikaš, bogati riblji paprikaš, kuhaju se satima na otvorenoj vatri. Obilje slatke i ljute mljevene paprike daje ovim jelima karakterističnu boju i snažan, bogat okus koji grije dušu i tijelo. Ova jela predstavljaju duh zajedništva, jer se oko kotlića okupljaju prijatelji i obitelj, dijeleći priče dok se krčka blagdanski ručak.

Recepti za blagdan Velike Gospe

Kako biste dašak tradicije unijeli i u svoj dom, donosimo recepte za dva klasična svečana jela koja se često nalaze na stolu za Veliku Gospu.

Dalmatinska pašticada s njokima

Ovo jelo zahtijeva vrijeme i strpljenje, ali rezultat je kulinarsko remek-djelo koje će oduševiti sve okupljene.

Sastojci (za 6-8 osoba):

1.5 - 2 kg junećeg buta (frikando ili ruža)

100 g pancete

5-6 češnjeva češnjaka

3 veća luka

2 mrkve

1 korijen celera

2 dcl crnog vina (kvalitetnog, poput Plavca)

0.5 dcl prošeka

1 dcl kvasine (vinskog octa)

2 žlice koncentrata rajčice

Šaka suhih šljiva

Nekoliko klinčića, 2 lista lovora, grančica ružmarina

Muškatni oraščić, sol, papar

Maslinovo ulje ili svinjska mast

Goveđi temeljac ili voda

Priprema:

Meso našpikajte: nožem napravite uske rezove po mesu te u njih naizmjence utisnite komadiće pancete i češnjaka. Meso dobro posolite, popaprite i premažite maslinovim uljem. Ostavite ga da se marinira u hladnjaku, idealno preko noći. Sutradan, na zagrijanoj masnoći zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu, tamnu boju. Izvadite meso sa strane. Na istoj masnoći dinstajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte naribanu mrkvu i celer te dinstajte još 10-ak minuta. Dodajte koncentrat rajčice, promiješajte, a zatim zalijte kvasinom i pustite da ispari. Ulijte crno vino i prošek. Vratite meso u lonac, dodajte lovor, ružmarin, klinčiće i naribani muškatni oraščić. Podlijte temeljcem ili vodom tako da meso bude gotovo prekriveno. Kada zavrije, smanjite vatru i poklopljeno kuhajte na laganoj vatri najmanje 3-4 sata, dok meso potpuno ne omekša. Povremeno provjeravajte i podlijevajte tekućinom po potrebi. Otprilike sat vremena prije kraja kuhanja, dodajte suhe šljive. Kada je meso kuhano, izvadite ga i narežite na ploške debljine oko 1 cm. Umak procijedite (povrće propasirajte ili usitnite štapnim mikserom) kako biste dobili gustu, baršunastu teksturu. Vratite narezano meso u umak i sve zajedno kratko prokuhajte. Poslužite uz domaće njoke.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Zagorska purica s mlincima

Klasik kontinentalne kuhinje koji jamči sočno meso i neodoljiv prilog.

Sastojci (za 6 osoba):

1 svježa purica (oko 3 kg)

500 g mlinaca

Svinjska mast ili ulje

Sol i papar

Priprema:

Puricu dobro operite, posušite te je obilno posolite i popaprite iznutra i izvana. Stavite je u posudu za pečenje i premažite svinjskom mašću ili uljem. U posudu ulijte malo vode (oko 1-2 cm). Pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 200°C. Vrijeme pečenja ovisi o veličini, otprilike 1 sat po kilogramu. Tijekom pečenja, puricu redovito (svakih 20-30 minuta) podlijevajte masnoćom i sokovima koje je pustila. Pred kraj pečenja, pripremite mlince. Razlomite ih na manje komade, stavite u veliku posudu i prelijte kipućom posoljenom vodom. Ostavite ih minutu-dvije da omekšaju, a zatim ih odmah ocijedite. Ocijeđene mlince prelijte s nekoliko žlica vruće masnoće od pečenja purice i dobro promiješajte. Kada je purica pečena, izvadite je iz pećnice i ostavite da odstoji 15-ak minuta prije rezanja. Poslužite je uz pripremljene mlince i salatu po izboru.

Foto: Robert Anic/pixsell

Bilo da se radi o janjetini čiji miris okuplja cijelu zajednicu, pašticadi koja se strpljivo krčka u obiteljskom domu ili purici koja najavljuje svečani ručak, hrana je za Veliku Gospu puno više od obroka. Ona je produžetak slavlja, način iskazivanja ljubavi i poštovanja te spona koja povezuje generacije, čuvajući bogatstvo hrvatske kulinarske tradicije živom i vibrantnom.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Lagano jelo sa sezonskim štihom: Lactose free orzoto sa šparogama i mladim lukom