Legendarno hrvatsko krilo otkrilo najveću prednost: 'Sada je puno lakše'

Europsko rukometno prvenstvo sve je bliže. Dagur Sigurdsson objavio je popis reprezentativaca koji će od drugog siječnja započeti pripreme za Euro koje počinje 15. siječnja.

Hrvatska reprezentacija odlazi u Švedsku kao aktualni viceprvak svijeta, a portal Net.hr vam uoči prvenstva donosi najave s poznatim hrvatskim rukometašima i rukometnim stručnjacima. Koliko je važno što su naši rukometaši vratili kult reprezentacije objasnio nam je proslavljeni hrvatski rukometaš Zlatko Horvat.

Spremit će se sigurno za to, ali ne znači da ćemo mi igrati samo 5-1. Bit će tu više varijanti. 5-1 jest naša baza, ali nećemo se zadržavati samo na tome. Zlatko Horvat za Net.hr.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

"Pobjeda nad Makedonijom u pripremama pokazala je da momčad ima samopouzdanja čak i kad igra u drugom sastavu. To je sve nusprodukt uspjeha s prošlog Svjetskog prvenstva. Opet se stvorila pozitivna atmosfera i vraćen je kult reprezentacije. Tako svatko tko dođe u reprezentaciju daje svoj maksimum i više od toga kako bi dobio veću minutažu i to je odlično za nas". počeo je Horvat.

U skupini će Hrvatska igrati s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom. Nizozemcima će nedostajati glavni igrač Luc Steins.

"Nema veze, oni imaju odličnu momčad i europska prvenstva su jako jaka već od grupne faze. Sjećam se da smo i ranije igrali napete završnice utakmica protiv takvih reprezentacija, ali smo na kraju sve okretali na naš mlin. Najbitnije je tako ući u turnir i osvajati bodove da ti poslije bude lakše. Vjerujem da i ova generacija želi doći do medalje i držati visoki nivo bez obzira tko igra.

Na prošlom prvenstvu smo vratili respekt na ime reprezentacije i to je jako bitno, svi nas respektiraju kao nekada i to je taj kult reprezentacije koji sam spominjao i koji je vraćen", priča nam popularni Zlaja.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Hoće li nam sada biti teže kad nas svi respektiraju i igrat će maksimalno protiv nas?

"Svi nas dobro poznaju i svi nas respektiraju, ali naša je prednost to veliko samopouzdanje s kojim dolazimo. Nama je sada puno jednostavnije igrati i kad imaš samopouzdanje lakše je doći do velikog uspjeha. Vjerujem da su naši dečki sada puni samopouzdanja s prošlog prvenstva i da će tako nastaviti. To je naša prednost", objasnio je Horvat.

'Dagur će sigurno dobro pripremiti igrače'

Dvoboj sa Švedskom, vjerujemo, odlučivat će o prenošenju maksimalnog broja bodova. Je li Švedska posebno spremna na našu 5-1 obranu?

"Spremit će se sigurno za to, ali ne znači da ćemo mi igrati samo 5-1. Bit će tu više varijanti. 5-1 jest naša baza, ali nećemo se zadržavati samo na tome. Naša 5-1 može jako puno problema napraviti ekipama koje to ne znaju razbiti i svima će to biti teško, ali Šveđani će sigurno dobro pripremiti na to, ali vjerujem da će Dagur odlično pripremiti naše momke".

Poslije nam slijede Mađarska, Island, Slovenija. Nisu Norveška, Danska i Francuska, ali su sigurno težak zadatak. Te smo ekipe pobijedili na Svjetskom, ali nije bilo lako.

"Tako je, i Svjetsko je postalo u nekom dijelu kompliciranije nego prije s reprezentacijama koje ti mogu pomrsiti račune, sjetimo se samo Egipta, a ovdje na Europskom pogotovo se svaka utakmica igra na nož i zato i Gruziju moramo već u skupini gledati kao odličnu reprezentaciju koju ne smijemo podcijeniti jer bi nas mogli kazniti", upozorio je Horvat.

Bit će ovo prvo natjecanje u post-Duvnjak eri. Kako je izgubiti takvu prisutnost u ekipi?

"Možemo reći da će sigurno nedostajati, ali opet, to se nije dogodilo preko noći. Njegov se odlazak najavljivao i svi su se mentalno pripremala. Nadam se da će to proći što bezbolnije za igrače. Takvog igrača je uvijek dobro imati kraj sebe, pa makar samo sjedio na klupi, o rukometnom znanju da i ne pričam. Ipak, uvjeren sam da su igrači spremni i novi dečki moraju preuzeti odgovornost i tako će i napraviti i već jesu", zaključio je Zlaja.

